​РЖД изменило правила перевозки животных в поездах дальнего следования

С января 2025 года в России начали действовать новые правила перевозки животных в поездах дальнего следования. Как сообщает РИА Новости, пассажирам больше не нужно выкупать все места в купе повышенной комфортности для перевозки мелких животных в переносках. Однако для крупных собак правила остаются прежними.

Теперь на сайте РЖД при покупке билетов можно узнать, будет ли на соседнем месте путешествовать питомец. Это новшество сделано для удобства пассажиров и повышения прозрачности при выборе мест.

Одновременно с изменением правил перевозки животных, совет директоров РЖД утвердил инвестиционную программу на 2025 год с финансированием в размере 890,9 млрд рублей. Средства направят на капитальный ремонт порядка 4,5 тысячи километров путей, модернизацию систем автоматики, связи и электроснабжения, а также на развитие пассажирского комплекса и усиление мер транспортной безопасности.