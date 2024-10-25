ЦБ РФ объявил о повышении ключевой ставки на 200 базисных пунктов

Сегодня, 25 октября, совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 200 б.п. – с 19% до 21% годовых. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

«Инфляция складывается существенно выше июльского прогноза Банка России. Продолжают увеличиваться инфляционные ожидания. Рост внутреннего спроса значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Дополнительные бюджетные расходы и связанное с этим расширение дефицита федерального бюджета в 2024 году имеют проинфляционные эффекты. Требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели и снизить инфляционные ожидания», – заявил ЦБ в релизе о росте ставки.

По мнению представителей Банка России, в дальнейшем может произойти повышение ключевой ставки.

«Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5–5,0% в 2025 году, 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем», – добавили в сообщении.

По словам ЦБ, рынок труда в России складывается не лучшим образом. Безработица остается на исторических минимумах. В свою очередь рост заработных плат опережает рост производительности труда.

Ранее мы писали о том, что экономисты прогнозируют, что ЦБ РФ увеличит ключевую ставку до 21%. Эксперты отметили, что большинство россиян готовы брать ипотеку лишь при ставке до 13%.