Лимиты крупных банков России по семейной ипотеке почти исчерпаны

Семейная ипотека, одна из самых крупных программ с господдержкой, рискует остановиться до конца 2024 года, рассказал «Коммерсантъ».

Сбербанк уже прекратил запись на новые сделки, а «Уралсиб» приостановил выдачу кредитов. Другие крупные банки, такие как Альфа-Банк, РСХБ и Росбанк, также близки к полному исчерпанию лимитов.

Общий объем выданных кредитов по программе составил 5,4 трлн рублей, тогда как лимит равен 5,9 трлн. Оставшиеся 500 млрд рублей могут быть полностью исчерпаны уже к концу октября.

Несмотря на продление программы семейной ипотеки до 2030 года, новых лимитов пока не выделено. Сроки принятия соответствующих решений остаются неясными.

Ранее в siapress.ru писали, что ВТБ повысил первоначальный взнос по семейной ипотеке до 50%.