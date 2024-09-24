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Семейная ипотека в банках России может остановиться до конца года

Лимиты крупных банков России по семейной ипотеке почти исчерпаны

Семейная ипотека в банках России может остановиться до конца года
Фото: ru.freepik.com

Семейная ипотека, одна из самых крупных программ с господдержкой, рискует остановиться до конца 2024 года, рассказал «Коммерсантъ».

Сбербанк уже прекратил запись на новые сделки, а «Уралсиб» приостановил выдачу кредитов. Другие крупные банки, такие как Альфа-Банк, РСХБ и Росбанк, также близки к полному исчерпанию лимитов.

Общий объем выданных кредитов по программе составил 5,4 трлн рублей, тогда как лимит равен 5,9 трлн. Оставшиеся 500 млрд рублей могут быть полностью исчерпаны уже к концу октября.

Несмотря на продление программы семейной ипотеки до 2030 года, новых лимитов пока не выделено. Сроки принятия соответствующих решений остаются неясными.

Ранее в siapress.ru писали, что ВТБ повысил первоначальный взнос по семейной ипотеке до 50%.


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Сегодня в 15:43, просмотров: 179, комментариев: 0
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