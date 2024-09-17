В инфопарке подготовили программу для тюменцев 55+

В инфопарке «Тюменская область, я люблю тебя!» 17 сентября проходит День активного долголетия. Тюменские «серебряные» волонтеры презентуют авторские проекты, разработанные при участии Благотворительного фонда «Старшее поколение» и Регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации. Об этом сообщает департамент соцразвития области.

С 13:00 до 17:30 на площадке инфопарка посетителей ожидает увлекательная и активная программа. Всех жителей Тюмени 55+ организаторы приглашают зарядиться энергией добровольцев и примкнуть к рядам активистов. Гости могут не только посмотреть, но и принять участие в мастер-классах, творческих выступлениях, фитнес-программах и других интерактивах.

Так, спортивные волонтеры 55+ подготовили разнообразные по стилистике и динамике площадки: показательное выступление по практике цигун, лайт-разминку, мастер-класс по кенгу джампс и активные фитнес-танцы.

На локации проекта «Гиды 55+. Перезагрузка» посетителей знакомят с культурным достоянием Тюмени. Активисты демонстрируют театрализованные краеведческие выступления и рассказывают о богатой истории областной столицы.

Мастерицы волонтерской мастерской «Арт-изба» подготовили для гостей мастер-классы по изготовлению домашних оберегов, а организаторы – историческую викторину.

Мероприятия Дня активного долголетия в инфопарке соответствуют основным направлениям национального проекта «Демография».