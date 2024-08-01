В Тюменской области поддержали 113 социальных проектов на 88,5 млн рублей

Глава региона Александр Моор встретился с победителями конкурса грантов губернатора Тюменской области 2024 года. Он отметил, что при поддержке регионального правительства воплощаются в жизнь общественно значимые инициативы тюменцев. Общая сумма грантов превысила 88,5 миллиона рублей.

«В этом году, который объявлен нашим президентом Годом семьи, на конкурс было представлено много идей и проектов по формированию традиционных семейных ценностей, оказанию помощи семьям в воспитании и оздоровлении детей. Конкурс проводился по 11 направлениям. Каждый из 113 поддержанных нами проектов по-своему уникален. Все они получили высокую оценку экспертов», – сказал губернатор.

Также Александр Моор наградил руководителей десяти лучших проектов, которые были реализованы с использованием грантовой поддержки, полученной в 2022 году. Среди награжденных проекты по трудовой адаптации инвалидов, организации адаптивных занятий по горнолыжному спорту для детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья, воспитанию финансовой культуры у подрастающего поколения, повышению качества досуга молодых сельских жителей.

Награжден руководитель проекта «Зона комфорта – лёд», объединивший керлингистов с инвалидностью из разных регионов России. Уже состоялся турнир, котором приняли участие 24 спортсмена.

«Приятно видеть, что поддержанные нами инициативы воплощаются в жизнь, растут и развиваются», – отметил глава региона.