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​Представители Тюменской области поставили рекорды на Всероссийских Играх ГТО

Тюменцы достойно выступили на фестивале чемпионов в Сочи

​Представители Тюменской области поставили рекорды на Всероссийских Играх ГТО
Фото: admtyumen.ru

Сборная Тюменской области достойно выступила на фестивале чемпионов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» «Игры ГТО» в Сочи. Пройдя пять этапов, команда региона заняла 18 место в общем зачёте среди субъектов-участников, сообщает департамент физической культуры и спорта.

335 сильнейших атлетов из 38 регионов России приняли участие в Играх ГТО. В программу фестиваля входили командные состязания, личные соревнования «Иду на рекорд» и соревнования индивидуальных атлетов в категориях «Любители» и «Профессионалы».

От Тюменской области выступали команда из шести человек, а также семь индивидуальных спортсменов.

В личных соревнованиях «Иду на рекорд» среди мужчин 35-39 лет новый рекорд в подтягивании установил Александр Захаров, сделав 45 повторений. Еще один новый рекорд установила Альфия Игрушкина, ставшая лучшей среди женщин 45-49 лет в поднимании туловища и выполнившая рекордные 66 повторений. Их имена будут внесены во Всероссийскую «Книгу рекордов ГТО». Выполнившая 70 повторений в поднимании туловища Виктория Парыгина стала победительницей среди девушек 20-24 года.

«Хочется отметить каждого спортсмена, то, как они выкладывались, оставляя все свои силы в испытаниях. В индивидуальных соревнованиях у нас три победителя и два призера, считаю, что это очень хороший результат!» – поделилась Анастасия Давыдова, представитель сборной команды Тюменской области.


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Сегодня в 21:51, просмотров: 28, комментариев: 0
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