Тюменские проекты претендуют на премию «Умный город»

12 проектов представит Тюменская область для участия во II Национальной премии за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства «Умный город». Оценку по расчету индекса IQ городов ежегодно более проходят 200 городов-участников. Тюмень входит в пятерку лидеров рейтинга в категории «Крупные города» по результатам прошлого года.

Среди 12 проектов, которые представит Тюменская область, семь – от регионального департамента информатизации. В номинации «Здравоохранение» примут участие два проекта – «Диалоговая нейросетевая система «Виртуальный консультант 72» и «Телемедицинские консультации посредством мобильного приложения Тюменской области «Телемед-72». Проект «Диспетчерское управление транспортом служб содержания дорог Тюменской области» будет участвовать в номинации «Транспорт».

Также регион представит проекты в номинациях «Образование», «Социальная сфера», «Предпринимательство и инвестиции» и «Спорт».

Ведомственный проект по цифровизации городского хозяйства «Умный город» реализуется в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» и национальной программы «Цифровая экономика». Имена победителей II Национальной премии станут известны 26 апреля на торжественной церемонии вручения премии в Железноводске.