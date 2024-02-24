Китайские инвесторы оценили тюменский потенциал

В Тюмени прошла деловая встреча представителей Министерства промышленности и торговли РФ, регионов России с делегацией Правительства Гуанчжоу, провинции Гуандун Китайской Народной Республики. Китайские и российские инвесторы оценили возможность реализации проектов в нескольких отраслях.

Заместитель генерального директора Инвестиционного агентства Тюменской области Игорь Смолягин представил инвестиционный потенциал региона, а также отметил приоритетные направления сотрудничества с КНР.

Со своей стороны, мэр города Гуанчжоу госпожа Тан Пин выразила намерение организовать взаимодействие Тюменской области с компаниями провинции Гуандун по развитию лесопромышленного комплекса и социальной сферы, в частности, медицины.

В рамках деловой встречи стороны договорились о дальнейшем взаимодействии с целью обсуждения конкретных условий развития производств китайских инвесторов в Тюменской области.

Напомним, что товарооборот между Тюменской областью и КНР за прошлый год увеличился более чем в 2 раза. Тюменские компании поставляют в Китай полимеры, фанеру, пиломатериалы, электрический кабель, пищевую и сельскохозяйственную продукцию. Регион получает взамен машины и оборудование, полимерные и иные материалы.