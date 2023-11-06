Новый год-2024 в России будут праздновать десять дней

Новогодние каникулы-2024 будут длиться десять дней — с 30 декабря по 8 января: об этом РИА Новости сообщило, сославшись на эксперта по трудовому праву Татьяну Нечаеву.

Начинать отмечать можно уже в 2023-м: 30 и 31 декабря ныне выпадают на субботу и всокресенье; собственно новогодние праздники, по Трудовому кодексу, начнутся с 1 января и завершатся 8 января.

Напомним, что выходные дни, которые выпадают на праздники, переносятся на другие даты: таким образом, нерабочие 6 и 7января перенесут на 10 мая и 31 декабря — таким образом, в 2024 году будут удлинены майские и следущие новогодние каникулы.