Тюменская область вошла в топ-5 регионов России по работе с НКО

Тюменская область вошла в число лидеров по работе с некоммерческими организациями (НКО). По данным Минэкономразвития России, регион занял 5 место по вовлечению негосударственного сектора к оказанию слуг в социальной сфере. Такие результаты рейтинга за 2022 год представила в онлайн-презентации заместитель министра экономического развития Российской Федерации Татьяна Илюшникова.

Дмитрий Грамотин, директор департамента социального развития Тюменской области, отметил причины высоких показателей региона: «В Тюменской области сложилась крепкая региональная команда, которая включает органы власти и ресурсные центры поддержки социально ориентированных НКО и социальных предприятий. Это позволяет нам стабильно удерживать лидирующие позиции в этой работе, а самим НКО дает больше возможностей самореализоваться и принести пользу обществу».

Также в группу лидеров рейтинга за прошлый год из 85 субъектов Российской Федерации вошли: Республика Башкортостан – 1 место, 58,98 балла; Ханты-Мансийский автономный округ - Югра – 2 место, 53,91 балла; Ямало-Ненецкий автономный округ – 3 место, 49,82 балла; Ярославская область – 4 место, 47,62 балла; Тюменская область – 5 место, 46,62 балла; Приморский край – 6 место, 42,98 балла.