Курс доллара превысил 101 рубль впервые с середины августа

Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже превысил 101 руб. Он достиг этой отметки впервые с 14 августа 2023 года.

По данным на 08:17 мск доллар торговался по 101,3175 руб. (+0,91%). К 08:33 мск американская валюта опустилась до 101,1 руб.

Курс евро к 08:12 мск достиг 106,5 руб. Выше 106 рублей евро торгуется впервые с 16 августа, отмечает РБК.

15 августа Центробанка повысил ключевую ставку сразу на 3,5 п. п. до 12%. Причиной стало усиление инфляционного давления и инфляционных ожиданий, на которые давит динамика обменного курса, пишут «Ведомости». 15 сентября регулятор вновь повысил ключевую ставку - на 1 п. п. до 13%.