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В Минтруде рассказали об отдыхе в 2024 году

Минтруд показал график выходных дней в 2024 году в России

В Минтруде рассказали об отдыхе в 2024 году
Фото: ru.freepik.com

Минтруд РФ подготовил проект постановления о переносе выходных дней в 2024 году. Документ опубликован на Едином портале для размещения проектов НПА, пишет портал buh.ru.

Согласно графику, майские праздники в следующем году продлятся восемь дней — с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая, а новогодние — десять, с 29 декабря по 8 января включительно.

Также россияне будут отдыхать по три дня на День защитника Отечества (с 23 по 25 февраля) и Международный женский день (с 8 по 10 марта), один день на День России (12 июня), два — на День народного единства (3 и 4 ноября), а следующие новогодние праздники начнутся с 29 декабря 2024 года.

График выходных дней в 2024 году выглядит так:

  • новогодние праздники — с 1 по 8 января (сами новогодние каникулы начнутся 30 декабря 2023 года и продлятся 10 дней);
  • День защитника Отечества — с 23 по 25 февраля;
  • Международный женский день — с 8 по 10 марта;
  • Майские праздники — с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая;
  • День России — 12 июня;
  • День народного единства — с 3 по 4 ноября;
  • также россияне будут отдыхать с 29 по 31 декабря.

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Сегодня в 13:11, просмотров: 81, комментариев: 0
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