Минтранс: оснований для аномально высокого роста цен на авиабилеты нет

В России нет оснований для роста цен на авиабилеты на 40%, сообщили в пресс-службе Минтранса. Аномально высокого роста цен на перелеты не зафиксировано, добавили там

«Ранее опубликованная в прессе информация о возможном росте цен на перелеты до 40% не имеет под собой оснований», – цитирует ТАСС сообщение Минтранса.

В ведомстве напомнили, что в летний сезон авиабилеты дорожают традиционно: это это позволяет компенсировать недополученные доходы в другие месяцы года. Однако больших скачков цен нет: с начала года по май стоимость билетов на внутренние авиаперевозки выросла на 6,2% год к году, или на 420 руб., уточнили в Минтрансе.

Ранее 13 июля председатель совета директоров аэропорта «Внуково» Виталий Ванцев рассказал в интервью РБК, что рост цен на авиабилеты на международные рейсы в этом году может составить до 40%, на внутренние – 15-20%. Он объяснил это возросшими затратами авиакомпаний на техобслуживание.