Российские власти подытожили произошедшее в субботу

Режим КТО будет отменен в ближайшее время, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков — напомним, что он был введен в Москве, Подмосковье и Воронежской области в целях пресечения возможных террористических актов, связанных с выступлением руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Сам Пригожин отправится в Белоруссию — напомним, что глава этого государства Александр Лукашенко провел с ним переговоры и убедил остановиться в своем походе на столицу. Уголовное дело, заведенное в связи с этим, будет прекращено.

«Была достигнута договоренность о том, что ЧВК «Вагнер» вернется в свои лагеря расположения», — заявил Песков, добавив, что часть бойцов, не принимавших участие в походе, по желанию может заключить договоры с Минобороны.