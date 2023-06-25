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​КТО отменят в ближайшее время, Пригожин отправится в Белоруссию

Российские власти подытожили произошедшее в субботу

​КТО отменят в ближайшее время, Пригожин отправится в Белоруссию
Фото: unsplash.com

Режим КТО будет отменен в ближайшее время, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков — напомним, что он был введен в Москве, Подмосковье и Воронежской области в целях пресечения возможных террористических актов, связанных с выступлением руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Сам Пригожин отправится в Белоруссию — напомним, что глава этого государства Александр Лукашенко провел с ним переговоры и убедил остановиться в своем походе на столицу. Уголовное дело, заведенное в связи с этим, будет прекращено.

«Была достигнута договоренность о том, что ЧВК «Вагнер» вернется в свои лагеря расположения», — заявил Песков, добавив, что часть бойцов, не принимавших участие в походе, по желанию может заключить договоры с Минобороны.


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Сегодня в 09:36, просмотров: 154, комментариев: 0
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