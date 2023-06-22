21 июня в Тюмени стартовала стратегическая сессия по формированию проектных идей для развития молодежи. В ней приняли участие 60 студентов университетов, техникумов и колледжей, победителей федеральных и региональных грантовых конкурсов, представителей областной Общественной палаты, волонтеров и активистов.

Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал молодым людям о богатой истории, сегодняшнем дне и перспективах развития региона. Он сформулировал идею стратегической сессии так: «За несколько часов высказать свои мечты и попробовать сгенерировать интересные и нестандартные инициативы по самым разным направлениям».

Участники сессии сформировали проектные команды и в течение дня работали над своими идеями. Вечером губернатору были представлены результаты «мозгового штурма».

В числе инициатив, получивших поддержку губернатора, проекты, направленные на совершенствование городской среды в интересах молодежи, а также на адаптацию иногородних студентов в городской среде Тюмени. Авторы одного из проектов предложили актуальные идеи по развитию предпринимательства в сельских районах.

Интерес главы региона вызвала инициатива по созданию недорогих молодежных туристических маршрутов по сельским районам Тюменской области, для отличившихся студентов туры могут быть бесплатными.

Комментируя итоги стратегической сессии, Александр Моор заявил, что региональные органы власти возьмут в работу лучшие креативные и общественно значимые идеи молодых тюменцев.