В Тюменской области начала работать инвестиционная карта

На инвестпортале Тюменской области внедрен еще один элемент регионального инвестиционного стандарта – инвестиционная карта. Она содержит информацию о наличии свободных площадок для реализации инвестиционных проектов, сообщает пресс-служба Инвестиционного агентства региона.

Министерство экономического развития в 2021 году разработало новый инвестиционный стандарт, задача которого – сократить путь инвестора от возникновения идеи до осуществления капиталовложений. Стандарт включает пять основных элементов: инвестиционную декларацию, инвестиционный комитет, инвестиционную карту, агентство развития, свод инвестиционных правил. Эти элементы нужны, чтобы дать регионам базовый инструментарий для привлечения бизнеса и устранить типовые барьеры на пути предпринимателя.

На сегодняшний день в реестре инвестиционной карты Тюменской области более 400 объектов. Пользователям доступна система фильтрации по типу земельного участка, информация по разрешенным видам использования объекта, его местоположения, площади, наличия инженерной и транспортной инфраструктуры, стоимости аренды или выкупа. Карта отображает наличие налоговых преференций и региональных мер поддержки. С учетом пожеланий инвесторов, деловых и экспертных сообществ осуществляется актуализация сведений и добавление новой информации.

В 2023 году инвестиционный стандарт внедряют 44 региона, в том числе и Тюменская область. Регионы, подтвердившие внедрение стандарта, получают право претендовать на дотацию по инвестиционному налоговому вычету. С 2023 года соответствие стандарту будет учитываться Агентством стратегических инициатив при составлении национального рейтинга инвестиционной привлекательности регионов.