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В России ускорилось падение спроса на потребительские товары

Падение спроса на потребительские товары в России превысило показатели 2014 года

В России ускорилось падение спроса на потребительские товары
Фото: pixabay

В России ускорилось падение спроса на потребительские товары. По итогам 2022 года спрос на такие товары сократился существеннее, чем во время кризиса 2014-2015 гг., пишет РБК со ссылкой на данные исследовательской компании NielsenIQ.

В 2022 году номинальный рост рынка потребительских товаров составил 13,6% в годовом выражении, однако продажи, отмечают аналитики, выросли главным образом за счет вклада инфляции, составившего 17%. Вклад реального же потребления оказался отрицательным и составил -3,4%. При этом в 2015 году номинальный рост рынка оценивался в 12,5% при вкладе инфляции в 14,1% и снижении продаж на 1,5%.

По оценке экспертов, спрос на потребительские товары в минувшем году снижался в течение 11 месяцев. Причина - падение реальных располагаемых доходов россиян. Как отметил директор по работе с ритейлерами NielsenIQ Константин Локтев, исключением стал лишь март, когда произошел ажиотажный всплеск в связи с уходом из страны ряда зарубежных брендов.


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Сегодня в 15:23, просмотров: 147, комментариев: 0
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