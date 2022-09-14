16+
Логотип Сиапресс
USD  60,0676   EUR  60,9364  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Запрет на полеты в России продлили до 22 сентября

Ограничения полетов в 11 аэропортов страны продлили до 22 сентября

Запрет на полеты в России продлили до 22 сентября
Фото: unsplash.com

Росавиация продлила временные ограничения полетов в 11 аэропортов южной и центральной части страны. Запрет на полеты действует до 22 сентября.

«Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», - отмечается в пресс-службе ведомства.

Все остальные воздушные гавани РФ работают штатно, все изменения в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:29, просмотров: 49, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Ушла эпоха: в Сургуте приступили к сносу недостроя на Энергетиков 990
  2. Известный оперный певец поделился впечатлениями о первой поездке в Сургут 680
  3. Сургутяне примут участие в легкоатлетическом забеге в субботу 592
  4. Губернатор Югры проверила готовность сургутских котельных 563
  5. Дорожные работы от улицы Югорской до Инженерной завершатся к концу сентября 561
  6. Экс-участкового из Югры поймали на взятке 557
  7. Более 100 смертей от ковида выявили в России впервые с конца мая 544
  8. Тюменец на элитной иномарке врезался в грузовик: мужчину госпитализировали 518
  9. В Югре стало меньше убийств, разбоев и хулиганств 505
  10. ВТБ прогнозирует рост спроса россиян на кредитные карты 458
  1. Подача отопления в Сургуте начнется с понедельника и продлится пять дней 5877
  2. ​Сургутские врачи рассказали о программе диспансеризации населения 2030
  3. ​Заход — по Ленину 1734
  4. Третья смена 1660
  5. ​Новая дорога продолжит Никольскую улицу в Сургуте 1651
  6. 26 автобусов в Сургуте останутся без кондуктора 1511
  7. ​Корона наступает? В Югре растет число новых заболевших 1497
  8. Неизвестный повредил пять припаркованных автомобилей в Нефтеюганске 1455
  9. ​Сургутский школьник предложил плавить снег энергией ГРЭС 1419
  10. ​С нашим топорным подходом от уроков патриотизма в школах толку не будет. Все закончится формализмом 1390
  1. Подача отопления в Сургуте начнется с понедельника и продлится пять дней 5877
  2. Как 37 лет назад Горбачёв в Сургут приезжал 4553
  3. ​Сургутским стрелком на парковке оказался полицейский 4076
  4. ​Сбежавших в ХМАО подростков нашли почти за полторы тысячи километров от дома 3778
  5. В ДТП погибла директор популярной в Сургуте клиники красоты 3707
  6. Районный парикмахер 3653
  7. ​Елена Шумакова — про новое «Утро» молодежной политики Югры 3305
  8. ​Снег не за горами. На Югру надвигаются холода 3092
  9. В Сургуте ищут мужчину, который приехал в город на заработки и стал бездомным 2835
  10. ​В Сургуте построят большую мечеть за полмиллиарда рублей 2563

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика