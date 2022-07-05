В ресторанах «Вкусно и точка» клиенты обнаруживают плесень и тараканов

Сразу несколько скандалов, связанных с качеством еды, разгорелись во вчерашнем «Макдональдсе»: посетители ресторанов быстрого питания «Вкусно и точка» обнаруживают то булки с плесенью, то тараканов в еде.

Как передает gazeta.ru, очередной инцидент произошел в Москве: в одном из заведений клиент получил картошку по-деревенски с тараканом. «Таракан фри», — иронизируют пользователи паблика «Подслушано Хорошево Мневники», куда едок слил фотографию необычного блюда.

Ранее жительница Звенигорода пожаловалась на то, что в бургере подали булку с плесенью. На этом фоне сообщения о просроченном соусе не выглядят чем-то экстраординарным, но о нем рассказала Ксения Собчак, распространив новости о проблемах с качеством фастфуда на всю страну.

Напомним, что «Вкусно и точка» — это, по сути, вчерашний «Макдональдс» без вывески — и, как оказалось, без надлежащего контроля качества: пока что компания реагирует на скандалы сообщениями о том, что будет разбираться со своими поставщиками.