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​В России разработали новую вакцину против нового омикрона

Вакцина против нового штамма коронавируса появилась в России

​В России разработали новую вакцину против нового омикрона
Фото: pixabay.com

Новому штамму коронавируса — новую вакцину: глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова сообщила о разработке препарата «Конвасэл», который будет эффективен против штамма «стелс-омикрон».

Последний сейчас уже превалирует над собственно «омикроном» — он отличается на 28 мутаций, отметила специалист, ее слова приводит «Россия-24». «Эти мутации в основном находятся в S-белке и в неструктурных белках, они не затрагивают N-белок в тех блоках, которые используются для вакцины, поэтому вакцина будет точно так же эффективна, и мы видим это уже сейчас».

При этом новая вакцина будет универсальной — защитит и от предыдущих штаммов «короны».


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Сегодня в 12:23, просмотров: 129, комментариев: 0

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