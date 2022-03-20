Вакцина против нового штамма коронавируса появилась в России

Новому штамму коронавируса — новую вакцину: глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова сообщила о разработке препарата «Конвасэл», который будет эффективен против штамма «стелс-омикрон».

Последний сейчас уже превалирует над собственно «омикроном» — он отличается на 28 мутаций, отметила специалист, ее слова приводит «Россия-24». «Эти мутации в основном находятся в S-белке и в неструктурных белках, они не затрагивают N-белок в тех блоках, которые используются для вакцины, поэтому вакцина будет точно так же эффективна, и мы видим это уже сейчас».

При этом новая вакцина будет универсальной — защитит и от предыдущих штаммов «короны».