Интервью с тренером тайского бокса Ильей Гриненко о том, что делает бойца чемпионом

За каждым чемпионом стоит его тренер. Именно он помогает спортсмену пройти весь путь – от первых тренировок до международных побед. Наставник выстраивает стратегию подготовки, поддерживает в сложные моменты, учит справляться с поражениями и добиваться новых вершин. Без его опыта и веры в своего ученика больших побед не бывает.

Илья Гриненко – тренер, под руководством которого Екатерина Бежан и другие бойцы выигрывают первенства России, Европы и мира. В интервью siapress.ru он рассказал, что отличает чемпионов от обычных спортсменов, как проходит подготовка к соревнованиям и почему в единоборствах дисциплина важнее таланта.

– Как вы пришли в спорт и почему выбрали именно муайтай?

– В спорт я пришел в пять лет. Мама привела меня на спортивную гимнастику, где я прозанимался в течение пяти лет. После этого она же в 10 лет отдала меня на бокс. Я занимался в Школе олимпийского резерва в городе Димитровград под руководством Олега Валерьевича Большакова, заслуженного тренера России, и Альфреда Владимировича Гришина, который воспитал многих известных спортсменов в классическом боксе.

После окончания школы я вернулся в Сургут и продолжил заниматься боксом под руководством Павла Семеновича Малаховского. Параллельно мы с друзьями пробовали себя в разных направлениях – это были кикбоксинг, смешанные единоборства, рукопашный бой. В итоге полностью переключились на эти виды.

Мы тренировались и выступали под руководством Владимира Сергеевича Шишмарева, президента Федерации ХМАО по рукопашному бою. Также участвовали в соревнованиях по панкратиону и комплексному единоборству. Я являюсь мастером спорта по комплексному единоборству и восточному боевому единоборству вьет во дао. Это национальное вьетнамское боевое искусство, нечто среднее между тайским боксом и кикбоксингом.

Я выступал на международных соревнованиях, выигрывал чемпионаты России, Европы и мира. Позже я начал увлекаться тайским боксом. Мне было интересно, что это за спорт и какие традиции в нем существуют. В итоге мы начали пробовать себя в этом виде единоборств, который сейчас называют муайтай.

Со временем начали появляться результаты. Сам я провел немного поединков в муайтай, но уже стал реализовывать себя как тренер через своих учеников. Этот спорт нас затянул, и вот уже много лет мы работаем именно в этом направлении.

У каждого тренера есть желание сделать что-то большее, в чем он, возможно, сам не до конца реализовался, и попробовать передать это своим ученикам. Пока все идет по нарастающей – есть хорошие результаты на международном уровне. Работаем в этом направлении и продолжаем развиваться.

– С чего началась ваша тренерская карьера? Запомнили ли вы момент, когда поняли, что хотите работать с учениками?

– Будучи спортсменом, я изначально не планировал становиться тренером. Хотел сделать карьеру профессионального бойца, добиться высоких результатов. В то время, когда мы выступали, не было такого количества промоушенов, как сейчас. Никто не предлагал крупных гонораров или контрактов.

Мы ездили на соревнования за медали и грамоты, и 99% поездок оплачивали сами – искали деньги, ехали, выступали, получали награды и тут же планировали участие в следующих мероприятиях. В тот период было множество предложений – почти каждый месяц можно было участвовать в боях, в том числе в профессиональных и полупрофессиональных поединках.

Тогда были популярны так называемые «бои без правил», хотя на самом деле правила существовали. Например, в Нефтеюганске в развлекательном комплексе «Империя» проходили бои по правилам «Nomad ММА». Это был интересный формат, который подходил нам. Мы боксировали в ринге по правилам кикбоксинга К-1, где были разрешены удары по всем частям тела, включая колени (кроме локтей), а также броски и добивание в партере, но без болевых и удушающих приемов.

На этих соревнованиях мы зарабатывали небольшие деньги, но позже стало понятно, что построить карьеру профессионального бойца – это сложно. Нужно было выходить на новый уровень. К тому же с возрастом бои становятся все тяжелее, травмы накапливаются. В этот момент я начал задумываться о тренерской деятельности – почему бы не попробовать?

Тем более что к тому времени я уже закончил университет по специальности «тренер-преподаватель». Решил попробовать себя в этом направлении и меня затянуло. Появился азарт, интерес, и в итоге я остался тренером.

– Какие качества, по вашему мнению, отличают хорошего тренера?

– Основное качество, как по мне – это умение анализировать. Даже спортсмен среднего уровня может стать отличным тренером, если у него есть понимание тренировочного процесса и способность делать выводы.

Также важную роль играет образование. Личного опыта может быть недостаточно – нужна теоретическая база, на основе которой строится тренировка. Интуитивный подход возможен, но сложен, поэтому важна совокупность факторов: знания, анализ и умение работать индивидуально с каждым спортсменом.

Тренер должен учитывать особенности своих учеников – их антропометрию, стиль ведения поединка, сильные и слабые стороны. Работа не должна сводиться только к получению зарплаты – важно стремление к развитию, желание реализовать накопленный опыт и даже амбиции, связанные с нереализованными возможностями в собственной спортивной карьере.

Тренер должен гореть своим делом, переживать за учеников, радоваться их победам и проходить вместе с ними через поражения. Только так можно найти правильный путь, который приведет к высоким результатам – как для отдельного спортсмена, так и для всей команды.

Желание работать и анализировать – вот ключевые качества хорошего тренера.

– Есть ли у вас еще чемпионы, помимо Екатерины Бежан, которые получили титул под вашим руководством?

– Помимо Екатерины Бежан, которая выступает во взрослой категории, у нас есть и другие спортсмены, добившиеся высоких результатов. Отдельно отмечу, что взрослая категория – самая престижная, здесь остаются только те, кто смог пройти путь с самого начала.

Среди наших титулованных спортсменов Анастасия Тихонова – четырехкратная победительница первенства мира, двукратная чемпионка Европы и пятикратная победительница первенства России. Такой же внушительный список достижений у Каролины Петровой – она выигрывала четыре первенства мира, два первенства Европы и три первенства России.

Еще одна наша спортсменка – Руслана Гараева. Она стала моей первой ученицей, которая, выступая среди детей, выиграла первенство мира. Это было в 2019 году. Сейчас она четырехкратная победительница первенства мира, двукратная чемпионка Европы и в этом году в шестой раз стала победительницей первенства России. Среди девочек она – самая титулованная на данный момент.

Сейчас все они выступают в категории юниорок (16-17 лет). Еще одна перспективная спортсменка – Каравалиева Риана. Она дважды выигрывала первенство мира и дважды первенство России. В этом году она снова поборется за выход на международный уровень.

В 2025 году нас ждет много соревнований, где спортсмены смогут отобраться на международные старты. Анастасия Тихонова, Каролина Петрова и Руслана Гараева уже прошли отбор на первенство мира в Абу-Даби.

Среди ребят тоже есть чемпионы – Сархан Акберов и Станислав Рутковский. Оба выигрывали первенство мира и продолжают развиваться в спорте. Это основные спортсмены, которые на данный момент достигли высоких результатов на международных соревнованиях.

– Что самое сложное в подготовке бойца к серьезным соревнованиям?

– В подготовке самый сложный этап – это предсоревновательный период, когда спортсмена нужно вывести на пик формы. В этот момент накапливаются усталость, травмы, а также встает вопрос контроля веса, ведь спортсмен должен строго соответствовать своей весовой категории.

Это большая работа не только для самого спортсмена, но и для тренера и родителей, которые помогают соблюдать режим, следить за восстановлением и дисциплиной. В этот период важно учитывать все нюансы, ведь от их соблюдения зависит итоговый результат.

Предсоревновательный этап длится около месяца, и, если все сделано правильно, спортсмен выходит в ринг в оптимальной форме. Однако многое зависит от психологического настроя и желания победить.

Как я всегда говорю своим спортсменам: «Я сделал свою часть работы в зале, теперь дело за вами – показать, чему вы научились и на что способны в ринге». В большинстве случаев этот подход дает результат.

– Как вы работаете с психологической подготовкой спортсменов?

– В психологической подготовке бойца ключевую роль играет опыт – количество проведенных поединков в ринге. Ошибки, неудачи, недосып перед боем, переживания о том, что подумает тренер или друзья, страх перед сильным соперником и даже психологическое давление со стороны его команды – все это может повлиять на бойца.

Сейчас спортсмены имеют доступ к огромному количеству информации – интервью, комментарии в соцсетях и многое другое. Все это можно найти, проанализировать, а затем начать лишний раз переживать.

В таких случаях мы с ребятами разбираем ситуацию, настраиваемся на бой. Я всегда говорю: «Мы сделали свою работу в зале. Мы готовились лучше, тренировались больше, мы сильнее, выносливее, быстрее, техничнее, у нас больше опыта и тактического понимания». Это помогает спортсменам справляться с волнением.

Однако каждый боец индивидуален, здесь важен персональный подход. У каждого свой тип темперамента, и с каждым нужно работать по-разному: кого-то нужно успокоить, кого-то, наоборот, подзадорить.

В этом и заключается работа тренера – он должен быть не только наставником, но и психологом.

– Как проходит самая обычная тренировка под вашим руководством?

– Все наши тренировки приурочены к этапам подготовки – у нас практически нет межсезонья. Годовой план расписан с января по декабрь, мы заранее знаем все старты, сборы, соревнования и планируем подготовку с учетом этих событий.

Если до основного соревнования остается много времени, мы работаем над базовой подготовкой: развиваем силу, выносливость, отрабатываем основные элементы. По мере приближения к соревнованиям фокус смещается на специальную подготовку – это спарринги, работа на лапах, ускорение, отработка ударов на снарядах. Все эти элементы помогают вывести спортсмена на пик формы.

Обычно на полную подготовку уходит 2-3 месяца, но, если между стартами небольшие промежутки, приходится сокращать этапы, но сохранять их последовательность.

Как проходит стандартная тренировка? Сначала разминка – бег, работа на скакалке, упражнения на разогрев. Затем – подготовительные упражнения в парах, например, классическое упражнение «пятнашки» – касания ладонями по плечам на скорость. После этого идет основная часть: работа с партнером, отработка тактических задач, которые меняются каждую неделю. Затем – работа на снарядах: на лапах или боксерских мешках.

Финальный этап – общая физическая подготовка: отжимания, подтягивания, упражнения на пресс, растяжка. Это стандартный комплекс для каждой тренировки.

– Чем муайтай отличается от других видов единоборств?

– Муайтай выделяется среди других единоборств тем, что в нем есть определенный набор технических действий, которых нет в других видах спорта. В первую очередь, это тайская борьба в клинче – удары локтями и коленями, скрутки, выведение соперника из равновесия. Здесь нельзя использовать приемы классической борьбы, но есть элементы контроля равновесия, чем-то похожие на айкидо, дзюдо или самбо. Это своеобразный симбиоз, который сильно отличает муайтай от других видов единоборств.

Еще одна особенность – работа в стойке. В тайском боксе применяются силовые удары, так как система судейства оценивает только акцентированные попадания. Чтобы судья засчитал удар, он должен потрясти соперника.

Визитная карточка тайского бокса – это удары локтями. В немногих единоборствах используется такой технический арсенал, но в муайтай это одна из ключевых особенностей, придающая поединку зрелищность.

Еще один важный элемент – танец «рамуай», который обязательно исполняется перед боем на международных соревнованиях. Сам поединок также проходит под традиционную тайскую музыку, что не встречается в других видах спорта.

– Какие качества отличают чемпионов от просто хороших спортсменов?

– Качества, которые отличают обычных бойцов от чемпионов, – это не столько талант или природная одаренность, сколько дисциплина. Даже если парень или девушка обладают хорошими генетическими данными, но не дисциплинированы, чемпиона из них не получится.

Есть такая поговорка: «Дисциплина бьет класс» – и в нашем случае это действительно так. Многие талантливые ребята проходили через зал, но им не хватило дисциплины, чтобы собрать волю в кулак, вставать рано утром, тренироваться каждый день, выдерживать большие нагрузки.

А те, кто справился с этим, со временем начинают побеждать более одаренных соперников – именно за счет своего трудолюбия. Так что главное – дисциплина и упорство.

– Что вы посоветуете начинающим бойцам, которые только собираются или начинают заниматься этим спортом?

– Для тех, кто хочет начать заниматься единоборствами, в том числе муайтай, я бы посоветовал сначала проанализировать, у каких тренеров есть результаты на всероссийском уровне.

Сейчас много тренеров, для которых эта деятельность не является основным занятием, а скорее хобби. Они тренируют в свободное время, и их цель может быть не достижение спортивных результатов. Поэтому я рекомендую выбирать специализированную спортивную школу или клуб, где тренеры профессионально занимаются спортом высших достижений.

Также стоит поинтересоваться образованием тренера. Это важно, чтобы не попасть к неквалифицированному специалисту, избежать травм и не потратить время впустую. Нужно анализировать, изучать, задавать вопросы, звонить.

Перед тем как отдавать ребенка в единоборства, я бы порекомендовал сначала развить его общую физическую подготовку в других видах спорта – например, в спортивной гимнастике, плавании, футболе или любом другом виде, который развивает координацию и общие навыки.

Оптимальный возраст для начала занятий единоборствами – 9-10 лет, можно начать и в 11 лет. До этого желательно всесторонне развивать ребенка – это могут быть плавание, велосипед, лыжи, баскетбол, гимнастика, растяжка. Такой подход заложит хорошую базу, и к 9-11 годам у ребенка уже будет необходимая подготовка для работы в единоборствах.

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