Хирург-онколог рассказал об особенностях своей работы, а также о вреде колбасы и выбросов ГРЭС

Что общего между куском аппетитной колбасы, дымящей трубой ГРЭС и операционным столом? На первый взгляд ‒ ничего. Но в интервью с хирургом-онкологом СОКБ Егором Раковым эти несвязанные вещи складываются в тревожную картину. Врач рассказал о своей работе, о новом препарате от рака и СПИДа, а также о том, какие продукты и факторы окружающей среды увеличивают риск развития злокачественной опухоли.

‒ К вам за консультацией перед Новым годом обращалась сургутянка, у которой обнаружили злокачественную опухоль. Вы тогда еще ответили ей на вопрос о том, стоит ли выкупать платье: «Стоит, Платье купить, шампанское пить, Новый год отмечать!». Расскажите, как вы себя чувствуете, зная, какую огромную надежду и помощь дарите людям? Вы считаете это своим долгом?

‒ В такие моменты чувствую себя, как и обычный человек. То есть это обычная работа. На счет долга, конечно, я каждому человеку оказываю максимально столько помощи, насколько это возможно, ну и в соответствии с клиническими рекомендациями, разумеется.

‒ В тот день вы успешно провели операцию, а каждая перевязка сопровождалась улыбкой, поддержкой и шутками. У вас такой позитивный подход ко всем пациентам?

‒ Вообще к каждому пациенту нужен индивидуальный подход. Кому-то нужно объяснить о его состоянии медицинскими терминами, и он все поймет, а кому-то нужно объяснять несколько простым языком. С кем-то, да, можно пошутить и все будет хорошо. А кому-то наоборот нужно без всяких шуток все серьезно рассказать.

‒ Расскажите о своем опыте работы врачом. Почему вы выбрали именно эту специальность?

‒ Можно сказать, это не я выбрала специальность, а специальность выбрала меня. После института было распределение, появилась такая возможность, как выучиться и стать онкологом. Ну, что, собственно, и было сделано. Это, так скажем, основная предпосылка. Больше я тяготел к хирургическим специальностям. Но одна из разновидностей хирургической специальности ‒ хирург-онколог. Поэтому то, что я планировал, то, о чем думал, оно и воплотилось в жизнь.

‒ Вы не жалеете о своем выборе?

‒ Нет, абсолютно. Если человек жалеет о своем выборе, то нужно что-то в жизни менять, потому что в данной ситуации нужно отдаваться полностью специальности. Нельзя эту работу делать как-то наполовину. Это нужно, наверное, даже любить!

‒ Сколько лет вы в должности хирурга-онколога?

‒ В 2005 году я закончил ординатуру. В 2025 году у меня будет 20 лет онкологического стажа.

‒ Расскажите, что вы думаете о новых препаратах от рака и СПИДа?

‒ Такой препарат есть, он уже тестируется. Сейчас уже проходит клиническая апробация, то есть набирается группа пациентов для проведения на их организме исследования. Специалисты смотрят, насколько все это эффективно. Очень хотелось бы, чтобы лекарство работало, потому что, как показывает практика, количество пациентов со злокачественными опухолями с годами нисколько не уменьшается, а только увеличивается.

‒ Говорят, что в организме человека присутствует микропластик. Это правда или миф?

‒ Нет, это не миф, это на самом деле так. В других странах проводились такие исследования, и на самом деле в организме любого живого существа есть микропластик. Человек в том числе потребляет в пищу большое количество пластика. В течение года что-то уходит, а что-то может и сохраняться в организме. Причем это может оказывать и канцерогенный эффект на клетки.

Вероятнее всего, пластик попадает из окружающей нас среды. Сейчас очень широкое распространение получили различные пластиковые изделия, в том числе для хранения и приготовления пищевых продуктов. Раньше этого было меньше, но опять же, в те времена не проводились исследования.

‒ А приносят ли вред человеческому здоровью выбросы ГРЭС, колбасы и переработанное мясо?

‒ Здоровье человека определяет окружающая среда в большей степени. То есть сама колбаса, наверное, не вызывает злокачественную опухоль, но продукты, которые в ней используются ‒ консерванты различные, или сама по себе копченая колбаса ‒ это канцерогенные препараты. Большое употребление вот этих продуктов может влиять на развитие злокачественных опухолей желудочно-кишечного тракта, к примеру. Также постоянный прием соленой пищи может способствовать возникновению опухоли желудка.

По поводу ГРЭС ‒ любое производство, которое связано с выбросом каких-либо веществ в атмосферу, влияет на здоровье человека, и в определенной мере может способствовать развитию злокачественных опухолей.