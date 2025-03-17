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Мария Сусаренко: «Мои преподаватели не пытались меня сломить, а, наоборот, дали свободу творчества»

Художница Мария Сусаренко из Санкт-Петербурга – о вдохновении, Сургуте и творческом процессе

Мария Сусаренко: «Мои преподаватели не пытались меня сломить, а, наоборот, дали свободу творчества»
Фото предоставил спикер

С 14 марта по 25 мая в галерее «Стерх» пройдет выставка оригинальной графики петербургской художницы Марии Сусаренко. Горожан ждут сказочные декорации, растительный модерн, картины Санкт-Петербурга и других городов, а также мифические и фантазийные существа, сотканные творческой силой.

В эфире siapress.ru Мария рассказала о своем впечатлении от Сургута, вдохновении, процессе создания работ, коллекции одежды с ее графикой и многом другом.

– С 14 марта по 25 мая в галерее «Стерх» пройдет выставка оригинальной графики художницы из Санкт-Петербурга. Меня зовут Вячеслав Ребрий, и я корреспондент этого портала. Сегодня с нами автор этой выставки и член Союза художников Мария Сусаренко. Здравствуйте, Мария.

– Здравствуйте.

– Как я знаю, вы впервые показываете свои работы в Сургуте. Какие у вас впечатления от города?

– В целом у меня на данный момент отличные впечатления от города. Единственное, о чем я переживала, что будет очень холодно. Я смотрела перед этим прогноз погоды. Но нам повезло. Я думаю, что мы привезли из Петербурга тепло. Город очень уютный, галерея отличная. Я правда всем очень довольна. Люди здесь очень общительные, приятные. Я успела пообщаться с кураторами галереи, посмотрела текущую выставку галереи «Стерх» – все очень здорово, я очень счастлива.

– А что вообще ждет сургутян на вашей выставке?

– На выставке будет представлена архитектурная графика, также несколько работ на тему мифологии и космоса. Можно будет посмотреть развитие моей графики примерно с 2017 года по 2025 год и заметить, как меняется стиль: от несколько упрощенного к более сложному.

Также на выставке будут работы различных городов мира, и можно будет представить себе визуальный тур по странам – в которых хочется побывать или в которых люди планируют побывать. Я в этих картинах показываю скорее свое представление, ощущение об этих городах. Я не везде была среди городов, которые представлены на выставке, но там много Петербурга. В нем я живу с 18 лет, поэтому можно будет прочувствовать в какой-то мере атмосферу этого города.

– В ваших картинах города предстают иначе, как будто бы через призму фантазии. Как вообще у вас этот необычный взгляд рождается?

– Мне кажется, такое чувство возникает за счет специфической техники, в которой я работаю. То есть нет какой-то определенной перспективы: она такая, как будто сразу с нескольких сторон ты видишь какой-то объект. И конечно же, я, как и любой художник, когда создаю какую-то определенную работу, передаю свои чувства и эмоции. И когда человек смотрит на картину, он отчасти чувствует то, что чувствовала я в момент создания работы. Это не обязательно всегда какие-то очень радостные эмоции: всякое в жизни происходит, и, может быть, в целом от этого рождается такой образ города, в котором, как мне кажется, человек себя может примерно ощущать.

– Ваш стиль напоминает сказочные иллюстрации: в нем сочетаются архитектура, природа, даже фантастические элементы. Исходя из чего вы пришли к такому художественному виду, языку?

– Мне кажется, такой художественный стиль у меня формировался на протяжении всей моей жизни. Я родилась в Казахстане, в городе Костанай, и с детства я рисовала работы на тему казахских орнаментов, казахских узоров, одежды, быта. Мне кажется, оно очень повлияло на дальнейшее развитие моего творчества. И, может быть, под влиянием этих восточных мотивов и такого немножко декоративно-прикладного искусства сформировался мой стиль графики.

И мне очень повезло, что мои преподаватели в художественной школе в Казахстане, и потом уже в университете, не пытались как-то сломить и под себя подстроить. Например, в академии Штиглица можно было немножко подстроить под академический рисунок, но никто не пытался что-то сильно изменить. Наоборот, меня поддерживали и поддерживали такой стиль необычный. Так он и продолжает развиваться до сих пор.

– Была свобода творчества – это очень хорошо.

– Была свобода творчества. Мне с этим очень повезло, и я очень благодарна всем педагогам. И наличие индивидуального стиля – это очень важно для художника, я считаю. И я рада, что у меня получается как-то сохранить какую-то индивидуальность в творчестве.

– Очевидно, что Петербург главный герой ваших картин. Что в этом городе больше всего вдохновляет?

– Меня в Петербурге вдохновляет сама атмосфера. Это, безусловно, особенный город. Мне кажется, каждый человек, который был в Петербурге, хочет туда всегда вернуться. Останутся какие-то определенные воспоминания. Плюс история России полностью связана с Петербургом. Это какое-то необычное чувство, когда ты ходишь по улицам, по которым ходили исторические личности. Вот я живу, например, недалеко от станции метро Пионерская – там была дуэль Пушкина. Там стоит памятник, и я каждый день проезжаю мимо этого места и испытываю необычные эмоции.

Также с Петербургом есть история, которая еще и связана с моей бабушкой. Когда-то, когда мне было 12 лет или около того, мы с братом и с бабушкой поехали первый раз в Питер. И потом уже, когда я училась в университете, я ей на ее день рождения подарила картину с изображением Дворцовой площади. И с тех пор я поддерживаю тему изображения архитектурной графики Петербурга. Эта серия так и продолжается до сих пор, наверное, отчасти благодаря моей бабушке.

В Петербурге правда практически нет солнца. Это тяжело. Но все равно я сколько бы не думала, где бы я еще хотела жить, я даже не могу себе представить, что я могу уехать из Петербурга даже на полгода. Я очень всегда скучаю и хочу обратно приехать. Правда, удивительный город.

– Не будем отходить от темы Петербурга: как вы чувствуете его изменения, и влияют ли они как-то на ваш взгляд и стиль того, как вы изображаете город?

– Вообще, я хочу отметить, что сейчас идет такая активная реставрация Петербурга. И я надеюсь, что будут продолжать. Потому что, например, усадьба Демидова, дача Фаберже, многие такие исторические объекты – они немножко приходят в упадок. Я считаю, что для города это хорошо. Сам исторический центр только лучше становится с каждым годом. И убирают разные коммерческие помещения, которые мешают стилистике особенной. Я думаю, что все хорошо, все здорово.

– Помимо архитектурных пейзажей, в ваших работах встречаются мифические существа и даже что-то, связанное с космосом. Откуда у вас такой интерес?

– Наверное, потому что в целом я это все очень люблю. Я люблю мифологию, я люблю историю, я люблю космос, архитектуру. И мне иногда хочется все это вместе как-то соединить. Отсюда, наверное, и появляются такие работы. Во всем, что на тему мифологии – у меня больше свободы графики, я могу больше выразить какую-то свободу творчества. Например, я очень люблю рисовать всякие мелкие детали, перья, какую-то фактуру у животных. В мифологии множество всяких существ необычных. И мне всегда хочется все это передать, и поэтому на выставке в том числе будут темы на мифологические сюжеты. Просто, наверное, я все это люблю, поэтому оно все соединилось вместе.

И космос тоже – это интересная тема. Мне хотелось создать больше работ на тему космоса. Сейчас пока что у меня есть станция «Мир», Марс – и пока что все. Но я думаю, что я еще что-нибудь сделаю.

– А как у вас проходит процесс создания работы? Начинается все с эскиза или какой-то задумки в голове?

– На самом деле, всегда все в голове. То есть у меня всегда есть какой-то примерный план, что я хочу дальше рисовать, над какой работой я буду в дальнейшем размышлять, но я никогда не рисую эскизы. Вот что я не могу. Для меня самое сложное – это делать эскиз. Я просто начинаю рисовать на листе сразу маркерами и другими графическими материалами, потому что на листе я примерно понимаю, что как будет выглядеть.

Наверное, если я работаю над заказом и человек хочет понимать, что его ждет, то я делаю эскизы. А если мне доверяют, то, конечно, я не буду тратить на это время. Потому что кажется, что ты на эскиз всю энергию потратил, и потом уже не можешь это же повторить… Не могу это передать, но для меня это трата сил впустую. Поэтому я обычно сразу начинаю с прорисовки каких-то определенных моментов, потом беру кисточки, покрываю ими цвет и потом делаю прорисовку. И так проходит работа.

– В 2023 году бренд ARTPITER выпустил коллекцию одежды, в создании которой вы поучаствовали, там ваша графика. Каково вообще это: видеть свои работы на одежде вот в таком новом формате?

– Это был очень интересный опыт. Я давно мечтала сделать именно коллекцию одежды только про Петербург, потому что я заканчивала факультет дизайна костюма – специалитет и магистратуру. Мы отшивали две коллекции одежды с моими принтами. Но это были скорее яркие принты, но не на тему Петербурга, не на тему графики.

И вот в какой-то момент ARTPITER мне предложил такую коллаборацию. Это просто было исполнение моей мечты, потому что это было ко дню рождения города. Мы сделали коллекцию. Притом люди все сделали практически сами, я просто предоставила права на использование моих принтов. Они все отшили, сделали отличную фотосессию. Мне кажется, все получилось очень классно, очень красиво, я прямо была в восторге. Было какое-то исполнение моей мечты.

– А вы носите эту одежду?

– Да, у меня есть костюм, я ношу. Очень красивый вообще. Мне кажется, девушкам нравилось.

– И мальчики, наверное, носили с удовольствием.

– Да, там футболки были классные для парней тоже, и все смотрелось органично прямо. ARTPITER использует классные материалы. Вообще, я им очень благодарна за это.

– Спасибо большое. У нас в гостях сегодня была Мария Сусаренко – художница из Санкт-Петербурга. Приходите на выставку в «Стерх», будет очень интересно. Спасибо, Мария.

– Спасибо.

– До свидания.

– До свидания.


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Сегодня в 12:17, просмотров: 141, комментариев: 0
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