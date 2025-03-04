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Екатерина Бежан: «Моя главная цель – это чемпионат мира по муай-тай»

Интервью с семикратной чемпионкой России по тайскому боксу о спорте, вдохновении и целях

Екатерина Бежан: «Моя главная цель – это чемпионат мира по муай-тай»
Фото спикера

Югра – регион, который воспитал немало чемпионов в различных видах спорта. В их числе и Екатерина Бежан, которая в феврале этого года завоевала седьмое золото на чемпионате России по муай-тай.

Ее путь в профессиональный спорт начался случайно – с обычного интереса к тренировкам. Но уже через несколько лет настойчивость, труд и любовь к делу привели ее к вершине. Сегодня она не только успешная спортсменка, но и тренер, вдохновляющий других. В интервью с корреспондентом siapress.ru Екатерина рассказала, как попала в тайский бокс, какие испытания пришлось пройти на пути к победам и что помогает ей добиваться новых результатов.

– Сейчас вы – семикратная чемпионка России по муай-тай. Но с чего все началось? Как вы пришли в этот вид спорта?

– В тайский бокс я пришла случайно, увидела рекламу о наборе в группы и решила попробовать. На тот момент мне было уже 15-16 лет. Занималась для себя, в планах не было никаких соревнований, только спустя какое-то время начала выступать. Были удачные соревнования, были не очень (смеется), но это меня затянуло, и я решила подойти уже более ответственно к этому делу.

Каких-то грандиозных целей я все равно еще не ставила. Тренировалась усердно – получала результат. И в итоге вышло так, что я занималась любимым делом и не рассчитывала на что-то, но оно привело меня в спорт высших достижений.

– Как выглядит ваш обычный тренировочный день?

– В день у меня две тренировки: утром – кроссфит или тренажерный зал, там работаю над физическими качествами. Вечером – тренировки в зале тайского бокса, там мы уже работаем в парах, на снарядах.

Помимо тренировок, я веду занятия. Каждый день по две группы. И, конечно же, по возможности между своими тренировками я отдыхаю дома.

– Какой из семи чемпионских титулов дался вам сложнее всего?

– Каждый титул был по-своему сложный, но отмечу именно последний чемпионат России. Финал был напряженным: соперница титулованная, опытная, заслуженная мастер спорта по тайскому боксу. Считаю, что мы показали хороший бой. Собой я, конечно же, не особо довольна, но это всегда стимул для дальнейшей работы.

– В муай-тай важны не только физическая подготовка, но и психологическая устойчивость. Как вы настраиваетесь перед поединком?

– Полностью согласна! Чаще всего именно психологическая устойчивость дает стабильный и хороший результат. Мой настрой простой: я успокаиваю свои мысли, не думаю о посторонних вещах и полностью концентрируюсь перед боем.

– Что вас больше всего вдохновляет в вашем спорте?

– Меня вдохновляют другие люди. И те, кто только начинает свой путь, и те, кто уже давно занимается. Мое вдохновение и мотивация поднимается, когда я вижу, как они горят своим делом и выкладываются на тренировках.

– Чем занимаетесь в свободное время? Есть ли у вас хобби, о которых мало кто знает?

– Свободного времени у меня не так много, как хотелось бы. Но когда оно есть, я вижусь с друзьями и родными, гуляю, читаю или просто отдыхаю дома.

Из хобби – это танцы. Нашла для себя направление, которое уравновешивает и держит баланс, так как тайский бокс – это все-таки жесткий вид спорта. А танцы про женственность и гибкость. В них я расслабляюсь и просто получаю удовольствие от занятий.

– Какие у вас цели сейчас – в спорте и за его пределами?

– Главная цель – это чемпионат мира. Надо грамотно подготовится, вывести форму на пик и уверенно, красиво победить. Вся эта подготовка отнимает много времени и сил, поэтому глобальных целей вне спорта пока что нет.

– Какие советы вы бы дали девушкам, которые хотят заняться муай-тай, но боятся или сомневаются?

– Нужно просто прийти на первую тренировку – через страх и неуверенность. Ведь только попробовав на своем опыте, можно понять, нужно это тебе или нет. Я сама очень боялась и стеснялась идти впервые на тайский бокс, но как-то пересилила себя, и теперь я семикратная чемпионка России. Тем более сейчас есть женские группы, где очень комфортно заниматься. Главное начать и не думать, как будете смотреться со стороны. Все с этого начинали.


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Сегодня в 16:21, просмотров: 104, комментариев: 0
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