Интервью с юристом о том, как не платить банкам, если вас обманули мошенники

Телефонные аферисты продолжают воздействовать на людей разными способами, в том числе заставляя их брать кредиты под давлением. Но можно ли признать такой договор недействительным и доказать, что заем был оформлен не по своей воле?

О том, какие юридические основания позволяют оспорить кредит, какие доказательства потребуются в суде и какие шаги нужно предпринять сразу после обмана – рассказывает юрист Дамир Мухаметьянов в интервью siapress.ru.

– Какие юридические основания позволяют признать кредит недействительным, если он был оформлен под давлением мошенников?

– Нарушение императивного (не предусматривающего исключений) законодательного акта или нормы:

Заключение соглашения с лицом, не отвечающим за свои действия – если в виде заемщика выступает недееспособное лицо, либо лицо с психическими расстройствами, либо малолетний ребенок (до 14 лет).

Заключение договора посредством ввода в заблуждение, под действием угрозы применения насилия или путем применения насилия.

Использование беспомощного состояния заемщика – когда соглашение заключалось против его воли под действием неблагоприятных обстоятельств.

Кабальный характер соглашения – условия договора являются заведомо неподъемными для заемщика или противоречат рекомендательным предписаниям Банка России.

Сторона, предоставляющая средства в кредит, не имеет права заниматься кредитной деятельностью ввиду отсутствия соответствующей лицензии.

Именно эти факты могут помочь признать сделку недействительной. Ничтожный характер сделки не должен доказываться в суде, так как договор изначально является недействительным, и его недействительность вытекает из закона. Заемщику достаточно инициировать процедуру через контролирующие органы. Факт заключения сделки под давлением может доказываться только в суде.

– Как доказать, что кредит был оформлен не по собственной воле, а под влиянием аферистов?

– Потерпевший не обязан доказывать факт мошенничества при возбуждении уголовного дела. Главное при обращении в полицию – предоставить все имеющиеся сведения. Доказывать – это работа органов.

– Какие документы могут понадобиться для подачи заявления в суд или прокуратуру?

– Самостоятельно мы не можем обратиться напрямую в суд, дело передается полицией или следственными органами. В суд нужно идти в том случае, если вас признали потерпевшим, с исковым заявлением о признании сделки недействительной. Обязательно нужно предоставить в суд все документы, которые доказывают факт мошенничества.

– Что делать сразу после того, как понял, что стал жертвой мошенников?

– В первую очередь необходимо сразу обратиться в полицию с заявлением по факту мошенничества. Там нужно последовательно изложить, приложив необходимые пояснения на отдельном листе, все произошедшие события с указанием дат, сумм, контактов и описаний лиц. Объяснить, с кем имели дело, суть разговоров и иной важной информации. Целесообразно также приложить скриншоты переписки, аудиозапись разговора (при наличии) и иные доказательства, имеющиеся у гражданина. Сложность установления виновных в совершении преступления не должна удерживать человека от обращения в полицию, поскольку возможность поимки преступников имеется и ее нужно использовать.

Также вам стоит обратиться в банк с заявлением, приобщив к нему постановление о возбуждении уголовного дела. Банк может пересмотреть условия, уменьшить неустойку, либо же дать отсрочку платежа.

– Есть ли разница в защите, если деньги были переведены мошенникам добровольно, но под давлением, или если их списали без ведома заемщика?

– Да, есть. Доказать факт списания денежных средств без вашего ведома намного проще, так как вы можете предоставить доказательства того, что не были участником сделки.

– В каких случаях банк несет ответственность за одобрение кредита мошенникам?

– Не могу ответить на этот вопрос. Могу лишь сказать, что совсем недавно Верховный суд постановил, что при оформлении кредита через мобильный телефон банки обязаны проявлять больший уровень бдительности. Это говорит о том, что практика в скором времени может измениться и суды будут чаще вставать на сторону потерпевших, а не банка.

– Какую роль в таких делах играет прокуратура? Нужно ли обращаться туда сразу или сначала в банк?

– Прокуратура – лишь надзорный орган, куда следует обращаться при явном нарушении ваших прав.

– Как избежать подобных ситуаций и какие меры предосторожности можно предпринять, чтобы не попасть на уловки мошенников?

– Важно соблюдать несколько простых рекомендаций: