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Оксана Третьякова: «Главная задача нашего кинозала – сеять разумное, доброе, вечное»

15 лет культурного кинопоказа: чем живет «Галерея кино» сегодня

Оксана Третьякова: «Главная задача нашего кинозала – сеять разумное, доброе, вечное»
Фото предоставил спикер

18 февраля кинозал «Галерея кино» отметил 15-летний юбилей. За эти годы он стал не просто местом для просмотра фильмов, а настоящей площадкой для культурного просвещения. Здесь можно увидеть редкие киноленты, фестивальное кино и авторские работы сургутских режиссеров.

Отличительная черта «Галереи кино» – социальная направленность. Кинозал полностью адаптирован для зрителей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, здесь регулярно проводят образовательные программы, кинолектории и спецпоказы.

Как создавался кинозал, чем он отличается от коммерческих кинотеатров и что его ждет в будущем – рассказала директор «Галереи Кино» Оксана Третьякова.

– Расскажите об истории создания «Галереи Кино»? Как вообще появилась идея открыть кинозал?

– 18 февраля 2010 года в Сургуте открылся кинозал «Галерея кино». Это был пилотный проект, своего рода эксперимент, который должен был показать новые возможности киноиндустрии не только в округе, но и в России.

Во время капитального ремонта здания базы кинопроката и оснащения кинозала использовался передовой опыт – ориентировались на российские и зарубежные нормы, в том числе из Франции и Англии. Изучили, как строят и оборудуют кинотеатры за границей, провели экспертные опросы специалистов в сфере культурно-просветительской работы через кино. Также обращали внимание на зарубежные кинообъекты, где есть условия для людей с ограниченными возможностями, чтобы сделать зал максимально доступным.

– «Галерея Кино» позиционируется как социальный кинозал. В чем его главная особенность и чем он отличается от коммерческих кинотеатров?

– Наш кинозал – это учреждение культуры. Его главная задача – сеять разумное, доброе, вечное. В рамках культурно-просветительной работы средствами кино, сотрудники кинозала проводят выездные мероприятия (кинолектории, киноуроки) и показывают, что кино – это искусство и культура, а не просто развлечение. Большую часть экранного времени занимают бесплатные кинопоказы, а цена на коммерческие премьерные проекты ниже, чем в других кинозалах.

– Есть ли у кинозала собственный фонд фильмов? Какие картины можно посмотреть только у вас?

– АУ «Югорский кинопрокат», чьим структурным подразделением является «Галерея кино», предоставляет нам фильмы для бесплатных показов. Фонд фильмов ежемесячно обновляется. У нас регулярно проводятся показы Фестивалей короткометражного кино различной направленности. Кроме того, наш кинозал является площадкой для режиссеров города Сургута и Сургутского района. Авторы могут представить свои фильмы зрителям на большом экране.

– Ваш кинозал адаптирован для людей̆ с ограниченными возможностями. Какие именно условия для них созданы?

– Наш кинозал полностью адаптирован для людей с ОВЗ, в том числе для людей с расстройством аутистического спектра (РАС). Для них проводятся специальные закрытые кинопоказы с приглушенным светом и звуком.

– Какие категории зрителей чаще всего приходят к вам? Есть ли особые программы для детей, пенсионеров или людей с ОВЗ?

– Наш зал открыт для всех зрителей. Мы никого не категорируем. Работаем согласно Конституции РФ.

– Чувствуете ли вы конкуренцию с другими кинотеатрами Сургута?

– Повторюсь, мы учреждение культуры. Наши цели и задачи отличаются от коммерческих кинозалов. Нас нельзя сравнивать.

– Какие планы на развитие? Планируется ли расширение, обновление оборудования?

– В 2022 году мы провели модернизацию кинотехнологического оборудования за счет средств Фонда кино, теперь у нас самый современный лазерный кинопроектор в городе. Сейчас планируем строительство летнего кинозала и ведем переговоры с подрядчиком.


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Сегодня в 16:18, просмотров: 66, комментариев: 0
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