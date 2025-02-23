Как вырастить настоящих защитников: проекте «Сила дружбы» о мужском наставничестве и воспитании характера

23 февраля – не просто праздник, а день, когда мы говорим о тех, кто стоит на защите семьи, города, страны. Но что делает мужчину защитником? Какими качествами он должен обладать? Ответ на этот вопрос во многом кроется в детстве – в том, кто и как воспитывает мальчиков, какие примеры они видят рядом.

В Сургуте уже три года действует проект «Сила дружбы», где мужчины-наставники помогают детям стать сильнее, ответственнее, смелее. Один из них – Александр Атаманов – рассказал, почему в современном мире так важно мужское воспитание, как трудности закаляют характер и что дает ребятам участие в походах.

− Расскажите про проект «Сила дружбы»: как он появился, в чем его смысл? И мне интересно – почему именно походы?

− Мы называем это не клуб, а проект «Сила дружбы». Он появился уже лет 10 назад, точную дату сейчас не могу сказать. Началось все в Нижнем Новгороде, когда у одного из отцов родился ребенок, и он захотел научить его кататься на горных лыжах. Чтобы занятия были интереснее, он позвал знакомых ребят и предложил их обучать.

Они начали выезжать за город, заниматься, и вскоре образовалась спортивная секция. Со временем стало понятно, что одного тренера на всех ребят не хватает, а в группе нужно поддерживать порядок и дисциплину. Требовалось развивать у детей важные качества: умение слушать друг друга, держать настрой, помогать и заботиться. Это сработало – ребята научились кататься, а родители отмечали, что дети стали более собранными и ответственными.

Когда спрашивали у родителей, какие успехи у ребенка, они говорили: «Горные лыжи – это не главное. Дома он стал более осознанным, послушным, в школе хвалят, уроки делает лучше». Это оказалось ценнее, чем просто спортивные навыки.

Со временем появились и другие родители, которые хотели бы отдать детей в секцию, но без лыж. Кто-то увлекался волейболом, кто-то другими видами спорта, а горные лыжи им были неинтересны. Тогда и возникла идея проводить тренировки в формате походов.

Поход – это доступный и универсальный формат. Он подходит всем детям, независимо от телосложения и уровня подготовки. Кроме того, дети любят приключения: лес, костер, преодоление препятствий – все это захватывает, вовлекает и дает полезный опыт. Так мы стали устраивать небольшие походы каждое воскресенье.

− Вы сказали, что проект появился около 10 лет назад. А когда он пришел в Сургут?

− В Сургуте он появился три года назад.

− Расскажите подробнее, как проходят тренировки в Сургуте?

− Тренировки проходят в духе приключений. Мы выбрали воскресенье, чтобы было удобно всем участникам. Походы длятся четыре часа – это оптимальное время. Два часа – слишком мало, дети не успевают погрузиться в атмосферу. Около трех часов уходит на адаптацию, а дальше через усталость и преодоление появляется личностный рост.

Встречаемся на лыжной базе «Снежинка» – это удобное место, куда легко добраться и на автобусе, и на личном транспорте. Лес здесь настоящий, без толп людей, что создает атмосферу настоящего похода.

− Вы ходите в лес, разжигаете костер? Какие у вас активности?

− Да, конечно. Родители привозят детей, а кто постарше – приходит сам. В начале похода формируем отряд, выбираем командира – это тот, кто готов брать на себя ответственность, делиться настроем. Это важно, потому что командир ощущает свою роль, учится вести за собой. Также выбираем спасателя – он идет в конце, следит, чтобы никто не отстал, помогает, если возникают сложности.

Отряд идет с наставником, обычно один наставник ведет группу из пяти-шести человек – так он может уделить внимание каждому. В пути ребята проходят миссии и испытания: дойти до базы, подняться вместе в горку, пробежать, держась за руки, или спасти «раненого» товарища.

Бывает, что играем в мяч, когда снега нет, или даже устраиваем командные игры с сюжетами из мультфильмов. Интересно, что дети сами часто придумывают испытания – это для них свобода. Задача наставника – сделать так, чтобы это было безопасно и полезно. Мы не просто ходим в походы – у нас есть система.

− Хотела спросить про мужское наставничество. В чем оно состоит?

− Задача наставника – создать такую среду, в которой дети «варятся» или «просаливаются», как мы это называем. Взгляд на наставника строится на сочетании противоположностей: с одной стороны, мы даем ребятам свободу – они могут придумать свою миссию, спланировать поход, но с другой – важна дисциплина. Наставник должен проявлять одновременно заботу и твердость. Мы любим детей, потому что эта деятельность идет от души, у всех нас есть свои дети. Но в то же время мы не потакаем их капризам, не соглашаемся с их слабостями. Настоящая любовь – это не только поддержка, но и воспитание силы, способности справляться с трудностями. Дети чувствуют эту силу и тянутся к ней.

− То есть важно не только давать поддержку, но и воспитывать через правила?

− Да, например, если мы договорились, что при провале испытания отряд делает десять приседаний, значит, так и должно быть. Завалили – приседаем. Даже наставник. Договоренности нужно соблюдать. Это важный этап воспитания.

− Вы упомянули, что развиваете мышление у ребят. Как это происходит?

− У нас постоянно идут обсуждения, рассуждения. Мы задаем вопросы, чтобы дети запускали мыслительный процесс, учились анализировать. Например, спрашиваем: какие деревья растут вокруг, какие птицы летают, чей след на снегу? Даем возможность самим находить ответы, а не просто запоминать готовую информацию.

− Насколько я понимаю, это связано с методикой воспитания Макаренко? Можно обобщить, в чем ее суть?

− Да, методика Макаренко строится на коллективном воспитании. Это ключевой момент. В коллективе нужные качества развиваются быстрее, и он не дает человеку «откатиться назад». Сегодня ты в ударе, завтра можешь сдаться, но команда поддержит, подбодрит. Вдохновляющий пример – банка с солеными огурцами: если в нее положить свежий, он тоже постепенно просолится. Так и здесь – мы создаем среду, в которой формируются правильные ценности.

− Какую роль в этом играет наставник?

− Наставник – это не тот, кто стоит над ребятами и командует. Он старший товарищ. Мы не говорим: «Я главный, слушайте меня». Мы показываем, что мы такие же, просто с большим опытом. Вместе с детьми создаем правила и соблюдаем их. В итоге, когда в отряд приходит новичок, уже не наставник объясняет ему, как все устроено, а сами ребята передают традиции. Это важный принцип – коллектив берет на себя часть воспитания.

− Я читала, что наставником может стать любой человек, независимо от профессии. Это не обязательно психолог или педагог? Все же, наверное, есть какие-то требования?

− Да, конечно, требования есть. Важно, чтобы у человека было внутреннее желание воспитывать, делиться своим отношением к миру, стране, городу. Но перед тем, как начать работать с детьми, каждый наставник проходит обучение и стажировку. В процессе сразу становится понятно, можно ли доверить этому мужчине детей. Мы не берем всех подряд – проверяем, насколько человек подходит для этой роли.

− То есть наставничество — это не только про работу с детьми?

− Да, у нас вообще большая миссия – делать так, чтобы наставников становилось больше. Это важно не только в рамках проекта, но и в повседневной жизни. Наставником можно быть и во дворе, когда взрослый становится примером для детей, играет с ними, помогает. Или, например, в мастерской, где несколько отцов объединяются, чтобы передавать свой опыт. Настоящий коллектив строится на дружбе, дисциплине, смелости, внимательности и ответственности.

− В проект «Сила дружбы» может прийти любой родитель?

− Да, мы рады каждому, кто хочет, чтобы его ребенок рос в здоровой среде. Но было бы еще лучше, если бы принципы наставничества распространялись повсеместно – и в школах, и во дворах.

− Какой самый ценный урок получают ребята в проекте? Может, есть конкретный пример, как тренировки изменили характер ребенка?

− Если говорить о самом важном, то это самостоятельность и ответственность. Мы, кстати, не называем их детьми – только ребятами. Слово «ребенок» сразу дает ощущение слабости, зависимости. А если сказать «парень, вперед!», у него сразу включается внутренний стержень.

− То есть суть в том, чтобы ребенок учился быть уверенным в себе?

− Да. Мы хотим, чтобы ребята не только в походах, но и в обычной жизни были самостоятельными, умели увлекаться чем-то новым, учились слышать других. Отзывы родителей говорят сами за себя: дети начинают помогать дома, без споров моют за собой посуду, пылесосят, становятся дружелюбнее и ответственнее в школе. Учителя замечают, что ребенок меняется – становится увереннее, меньше капризничает, готов к сложностям. Старшие ребята учатся не уходить в эмоции, а контролировать их. Все это – часть большого процесса воспитания характера.

− Почему важно, чтобы у мальчиков и девочек был достойный мужской пример?

− Я даже спрашивал у ребят: как воспитать из мальчика мужчину? Они сами отвечают – нужен отец. Дети на своем уровне понимают, что только мужчина может воспитать мужчину. Но сегодня в обществе есть дефицит мужского воспитания. Многие отцы больше сосредоточены на зарабатывании денег, считая, что это и есть их вклад в воспитание. Если посмотреть на школы – сколько там работает мужчин? Единицы. Даже уроки труда и физкультуры часто ведут женщины. Получается, что мальчики в основном растут, ориентируясь на женские примеры. А ведь, нравится нам это или нет, каждый ребенок на кого-то равняется. И если рядом есть достойный мужской пример – он берет его за основу.

− А что насчет девочек? Им тоже нужен мужской пример?

− Конечно, девочкам тоже важен мужской пример, но в другом аспекте. Мы заметили, что в наших отрядах девочки часто проявляют даже больше уверенности, становятся командирами, берут на себя ответственность. Они любят приключения не меньше мальчишек.

И когда в группе есть девочки, парни начинают вести себя иначе – распрямляют плечи, становятся увереннее, серьезнее. Они хотят проявить себя перед ними. Это хорошая возможность для мальчиков показать свои лучшие качества.

− То есть девочки, наблюдая за поведением мальчиков в походах, учатся их понимать?

− Да, они начинают видеть в парнях не просто слова, а поступки. В походе можно сколько угодно говорить, но в критической ситуации важны реальные действия. Это помогает девочкам в будущем разбираться в людях, видеть разницу между теми, кто только обещает, и теми, кто действительно делает. Это влияет и на выбор спутника жизни в будущем.

− Получается, походы делают девочек более женственными, а мальчиков – мужественными?

− Да, именно так. И это очень важные первые шаги к становлению взрослого человека. Это основа, которая закладывается еще в детстве.

− Сейчас действительно есть проблема отсутствия мужского примера в семьях. Многие дети растут без отца – только с мамой или бабушкой. Можно ли сказать, что это как-то связано с тем, что и у этих отцов в детстве не было достойного мужского примера?

− Скорее всего, так и есть. Если мужчину в свое время не научили быть главой семьи, он не видел достойного примера, то в будущем он сам может не справляться с семейными сложностями. Например, в детстве он видел, что мама была сильнее отца, или отец не участвовал в его воспитании. Со временем такой мужчина не находит для себя ориентир, не знает, как справляться с кризисами в семье – и в итоге отношения рушатся.

− Дети в проекте задумываются об этом?

− Да, даже 12-летние ребята уже размышляют, почему семьи распадаются. Они внимательно наблюдают за взрослыми и делают выводы. Наша задача – научить их строить свои будущие семьи осознанно. Это ответственность всех взрослых, родителей, наставников.

Некоторые мамы или бабушки осознают, что мальчику нужен мужской пример, и приводят его в проект. Они понимают, что это закладывает будущее их ребенка, и это действительно радует.

− Как воспитывать в детях чувство ответственности и дисциплины? Можно ли вырастить сильный характер без трудностей?

− Давать советы – дело неблагодарное, но могу сказать одно: воспитать ответственность и дисциплину можно только личным примером. Дети учатся, наблюдая за взрослыми. Если ты сам ответственен, держишь слово, проявляешь дисциплину, то и ребенок это перенимает.

Что касается трудностей – жизнь без них невозможна. Хотелось бы, конечно, чтобы все было легко, но это не так. Развитие всегда идет через преодоление. Например, чтобы накачать мышцы, человек идет в зал, потеет, работает над собой. Чтобы получить хорошую оценку или освоить новую профессию, нужно учиться, тренироваться.

Наш наставник в Сургуте, Валерий, привел отличный пример с деревьями. Крепкое, высокое дерево выдерживает даже штормовой ветер, потому что оно привыкло к сопротивлению. Без ветра деревья не укрепляют корни, не становятся устойчивыми. С людьми так же – трудности закаляют.

− Что бы вы сказали мужчинам, которые хотят стать наставниками для детей? И как современным отцам перестать бояться брать на себя эту роль?

− В первую очередь – не бояться ответственности. Нужно учиться брать ее не только за себя, но и за свою семью, за своих детей. И самое важное – понимать, что ошибки неизбежны. Но именно через ошибки приходит опыт, и они – часть пути вперед.

Наставник – это не тот, кто контролирует, а тот, кто создает среду, где ребенок может сам проявить себя. Например, многие наставники в проекте сознательно отправляют своих детей в группы к другим наставникам. Это помогает детям стать самостоятельнее, справляться без родительской поддержки.

Мы также берем в походы отцов. Совместный поход с сыном или дочкой – это огромный опыт для укрепления отношений. Ребенок видит в отце не просто человека, который работает и приносит деньги, а того, кто преодолевает трудности, действует, поддерживает. Это меняет восприятие отца, формирует уважение.

− Как перестать бояться ответственности?

− Страх уходит, когда есть большая цель. У наставников она есть – воспитать настоящих мужчин и женщин, создать для них окружение, в котором их поддержат, помогут, порадуются за них. Это задача минимум – вырастить своих сыновей и дочерей достойными людьми.

Мы хотим, чтобы их окружали такие же надежные друзья, чтобы их ценили, любили. Чтобы они строили карьеру, создавали крепкие семьи, жили в дружных дворах, районах, городах. И когда есть такая цель, любые страхи отходят на второй план.

− У вас были сомнения, когда вы начинали этот путь?

− Конечно. Когда я решил стать наставником три года назад в Сургуте, мне тоже было страшно. Я инженер-энергетик, и сначала не понимал, как совмещать работу с наставничеством. Но у нас есть сообщество, поддержка от других наставников. У нас общие ценности – семейные, воспитательные. Мы встречаемся летом с семьями, общаемся, делимся опытом. Это тоже помогает. Вместе легче преодолевать сомнения.