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​Диана Филатова: «Отношения ‒ это сотрудничество, а не борьба за личные цели»

Интервью с психологом о том, как укрепить отношения и избежать конфликтов

​Диана Филатова: «Отношения ‒ это сотрудничество, а не борьба за личные цели»
Фото спикера

Сегодня, 14 февраля, мир отмечает День святого Валентина, праздник любви и романтики, когда влюбленные обмениваются признаниями, подарками и теплыми словами. Однако, как признают многие, красивые истории не пишутся сами собой, а крепкие отношения требуют постоянной работы, внимания и заботы. Какие шаги помогут укрепить союз, сохранить гармонию и избежать болезненных конфликтов, рассказала корреспонденту siapress.ru психолог Диана Филатова.

‒ Какие фундаментальные принципы лежат в основе здоровых и долгосрочных отношений?

‒ Здоровые и долгосрочные отношения строятся на нескольких ключевых принципах. Прежде всего, это «взаимоуважение» ‒ умение ценить личность партнера, его мнение и границы. Не менее важна открытость и честность, которые формируют доверие. Также стоит выделить внимательное отношение друг к другу, заботу и стремление к компромиссам в спорных ситуациях. Наконец, наличие общих целей и планов помогает партнерам двигаться в одном направлении, укрепляя связь.

‒ Как развить и поддерживать эмоциональную связь с партнером, несмотря на рутину и стресс?

‒ Чтобы сохранить эмоциональную связь, важно избегать монотонности. Попробуйте разнообразить совместное времяпрепровождение: посещайте новые места, пробуйте хобби вместе или делитесь впечатлениями от индивидуальных увлечений. Развивайтесь как личность ‒ если вам интересно с самим собой, партнеру тоже будет интересно с вами. Не забывайте о маленьких радостях: сюрпризы, комплименты и знаки внимания помогают поддерживать теплоту в отношениях.

‒ Как правильно выражать свои потребности и желания, не ущемляя интересы партнера?

‒ Главное ‒ уважение к партнеру и его потребностям. Используйте «Я-сообщения», чтобы говорить о своих чувствах и желаниях, не обвиняя другого. Например: «Я чувствую себя одиноко, когда мы мало времени проводим вместе». Старайтесь слушать и слышать партнера, чтобы находить баланс между своими и его интересами. Помните, что отношения ‒ это сотрудничество, а не борьба за личные цели.

‒ Какие есть наиболее эффективные стратегии разрешения конфликтов в паре?

‒ Одной из самых эффективных стратегий является поиск компромисса. Важно фокусироваться на решении проблемы, а не на победе в споре. Также помогает эмоциональная пауза: если конфликт накаляется, возьмите время, чтобы успокоиться и обдумать ситуацию. Избегайте обвинений и критики личности ‒ говорите о конкретных действиях и их последствиях. И, конечно, прощение ‒ умение отпускать обиды помогает не накапливать негатив.

‒ Как правильно выражать свои эмоции в конфликте, не переходя на личности и не обвиняя?

‒ Используйте «Я-сообщения», чтобы выразить свои чувства, не затрагивая личность партнера. Например: «Я чувствую обиду, когда мои слова не воспринимают всерьез». Контролируйте эмоции ‒ если чувствуете, что теряете самообладание, возьмите паузу. Старайтесь фокусироваться на проблеме, а не на личности партнера, и предлагайте конкретные пути решения.

‒ Когда стоит обращаться к семейному психологу для разрешения конфликтов в отношениях?

‒ К семейному психологу стоит обратиться, если:

1. Конфликты повторяются и не решаются самостоятельно;

2. Партнеры перестали слышать друг друга, а проблемы накапливаются;

3. Один или оба партнера испытывают сильный стресс, который влияет на их ментальное или физическое здоровье;

4. В отношениях присутствует зависимость (эмоциональная, алкогольная, наркотическая), которая разрушает связь;

5. Партнеры не могут найти общий язык в важных вопросах, таких как воспитание детей, финансы или жизненные цели.


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Сегодня в 16:13, просмотров: 116, комментариев: 0
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