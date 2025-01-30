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Дамир Мухаметьянов: «Цель закона – решить проблему заброшенных участков, а не лишать граждан права собственности»

Юрист рассказал, как избежать изъятия заброшенного дачного участка

Дамир Мухаметьянов: «Цель закона – решить проблему заброшенных участков, а не лишать граждан права собственности»
Фото спикера

С 1 марта 2025 года в России вступает в силу новый закон, который обязывает собственников использовать свои земельные участки по назначению. Теперь за долгий простой могут грозить штрафы, а в крайних случаях – изъятие.

Как понять, что участок действительно считается заброшенным? Какие меры необходимо предпринять, чтобы избежать санкций? Можно ли оспорить решение об изъятии? На эти и другие вопросы ответил юрист Дамир Мухаметьянов в интервью с корреспондентом siapress.ru.

– Почему государство решило ужесточить требования к использованию земельных участков? Какая основная цель нового закона?

– Начнем с того, что Федеральный закон № 307-ФЗ от 08.08.2024 нацелен, во-первых, на рациональное использование участков и защиту соседних территорий от негативного воздействия заброшенных земель. В качестве примера могу привести минимизацию случаев возгорания, ведь зачастую на заброшенных участках много сухой травы и легко воспламеняющегося мусора.

А во-вторых – ФЗ нацелен на улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки и внешнего вида населенных пунктов.

Главная цель, согласно закону – решить проблему заброшенных участков, а не лишать граждан права собственности.

– Какие категории земель подпадают под этот закон?

– В этом случае действие закона распространяется на все земельные участки в населенных пунктах и садоводствах.

– Что конкретно означает требование «освоить» участок?

– «Освоение» в этой интерпретации подразумевает подготовку земли к использованию по целевому назначению. То есть в тех целях, для которых он приобретался. Купили участок для постройки дома – будьте добры, начните стройку. К тому же, новый закон устанавливает конкретный срок для освоения участка – три года.

– Есть ли четкие критерии, по которым власти будут оценивать использование земли? Кто и как будет это проверять?

– Из пресс-центра Росреестра: «Законом предусмотрено установление перечня мероприятий по освоению земельных участков, а также признаков их неиспользования. Соответствующие нормативные акты утвердит Правительство РФ».

Перечень мероприятий по освоению земельных участков включает такие действия, как, например, осушение, увлажнение, очистку участков от сорной растительности и отходов, уплотнение и укрепление грунта.

Признаки неиспользования содержат критерии, которые позволят оценить, осуществляется ли использование земельных участков в соответствии с законом. Для земельных участков, предназначенных для строительства, такими признаками будет отсутствие построенного и оформленного здания или сооружения в течение пяти и более лет. Этот срок будет исчисляться уже после истечения 3-летнего срока. Огородные земельные участки не должны быть заросшими сорными растениями и быть захламленными более чем на половину.

Таким образом, законом создана дополнительная защита правообладателей земельных участков, которые не могут сразу после оформления прав на них начать использование по объективным причинам.

Во-первых, правообладатели будут знать, чего нельзя допускать на земельных участках, а также смогут планировать и принимать меры для предотвращения ситуаций, при которых на их земельных участках могут быть выявлены нарушения.

Во-вторых, инспекторы органов контроля (надзора) должны будут руководствоваться непосредственно конкретными признаками неиспользования земельных участков. Проще говоря, они не смогут привлечь к ответственности правообладателей, если на их участках таковых признаков не обнаружено. Это исключит риски применений оценочных суждений инспектора и коррупционных проявлений.

– Что делать собственнику, если участок пока не используется, но есть планы на будущее? Можно ли избежать санкций?

– Собственник может предоставлять доказательства объективных причин неиспользования участка и ходатайствовать о продлении срока. Однако, даже при удовлетворении ходатайства возможен штраф по КоАП (от 1 до 1,5% кадастровой стоимости, но не менее 20 тысяч рублей, или от 20 до 50 тысяч рублей при отсутствии кадастровой стоимости).

– Может ли человек оспорить решение об изъятии своего участка?

– Стоит отметить, что просто изымать участок никто не будет, для этого есть предусмотренная законом процедура, и выглядит она следующим образом. При обнаружении неосвоенной земли владельцу выносится предупреждение. Если после предупреждения владелец земельного участка не предпринял никаких мер для освоения участка, выносится предписание об устранении нарушений с указанием конкретного срока для устранения. А если владелец не выполнил и эти указанные в предписании меры, то участок изымается и продается на торгах.

При этом, новый закон не введен для изымания участков, потому что процесс изъятия земельных участков уже давно закреплен в Гражданском кодексе, этот закон лишь устанавливает сроки и критерии, при которых такое изъятие возможно.

– Будут учитывать форс-мажорные обстоятельства, из-за которых собственник не может освоить участок, например, финансовые трудности или проблемы со здоровьем?

– Здесь обстоятельства будут рассматриваться на основании КоАП, и каждый конкретный случай будут рассматривать индивидуально. Даже если будет получено предписание об устранении административного правонарушения, правообладатель может направить в контрольный (надзорный) орган ходатайство о продлении срока устранения нарушения.


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Сегодня в 15:53, просмотров: 104, комментариев: 0
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