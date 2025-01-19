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Диана Филатова: «Многие из нас ошибаются, думая, что жертвами мошенников становятся лишь доверчивые люди»

Интервью с психологом о том, почему люди верят телефонным мошенникам

Диана Филатова: «Многие из нас ошибаются, думая, что жертвами мошенников становятся лишь доверчивые люди»
Фото спикера

Телефонные мошенники используют все более изощренные схемы. Например, они стали активно использовать дипфейки и фейковые голосования. От их действий не застрахован никто – ни пожилые люди, ни молодежь. Как преступники манипулируют жертвами, какие психологические уловки применяют и как защититься от обмана, рассказала корреспонденту siapress.ru психолог Диана Филатова.

– Почему люди склонны верить телефонным мошенникам, даже если их действия кажутся нелогичными?

– Многие из нас ошибаются, думая, что жертвами мошенников становятся лишь доверчивые люди, напрочь лишенные критического мышления. На самом деле это не так, пострадать могут и высокоинтеллектуальные, образованные граждане. Дело в том, что мошенники используют психологические уловки и схемы, которые способны обойти бдительность и привести к скоропостижным, необдуманным поступкам.

– Какой тип людей чаще всего становятся жертвами мошенников и почему? Можете составить их психологический портрет?

– В социологическом исследовании, который провел Центральный Банк России в 2024 году выявили, что чаще всего жертвами мошенников становятся работающие женщины в возрасте от 25 до 44 лет. Также в зоне риска дети из-за отсутствия жизненного опыта и доверчивости, а также пожилые люди, у которых с возрастом снижаются когнитивные функции.

Если говорить не о возрасте и половой принадлежности, то я бы отметила сострадание. Это та черта личности, на которой с успехом наживаются преступники. Мошеннику выгодно, когда человек хочет помочь другому в трудной жизненной ситуации.

Жадность – следующая характеристика, которая может привести к печальным последствиям. Гонясь за выгодой, человек рискует потерять гораздо большее. Примеры тому – обманы на сайтах «Авито» или сомнительные предложения инвестировать в криптовалюту.

Еще многие испытывают покорность перед представителями правовых, ведомственных структур и услышав высокую должность сразу теряют бдительность, соглашаясь на выполнение требований якобы компетентного лица.

Некоторым же просто лень перепроверять информацию, и они, не задумываясь, следуют инструкциям. Особенно это характерно для тех, кто убежден, что все люди хорошие, а мир – безопасное место.

– Как распознать, что тебя пытаются обмануть? И как правильно реагировать, если ты понял, что звонивший пытается тебя обмануть?

– Очень часто мошенники в самом начале используют простую манипулятивную технику трех «да». Аферисты начинают с вопроса, где надо подтвердить свое имя. Далее они называют адрес регистрации, а после нескольких утвердительных ответов добиваются получения следующего «да», уже на разрешение дать более ценные сведения.

Обратите внимание на эмоции. Мошенникам надо действовать быстро, пока жертва не опомнилась, и для этого они стараются вызвать яркие эмоции. Самые распространенные – страх, чувство жалости, вины, стыда.

Зачастую они не дают времени на обдумывание. Сообщая, например, что скидка сгорает через пять минут.

Если вы поняли, что вас хотят обмануть, просто завершите диалог. И совсем необязательно при этом делать это как-то логично, культурно. В данном случае можно уйти «по-английски», не попрощавшись. И я бы не рекомендовала разоблачать мошенников, доказывая им свою правоту. Поверьте, им все равно. У них нет чувства эмпатии или сострадания к жертвам. Вы просто впустую потратите свои нервы и время.

Можно обратиться в правовые структуры, в центр безопасности банка или в службу безопасности телефонной сети для блокировки сомнительного номера.

– Как справиться с шоком и осознанием потери денег?

– Если у вас есть близкие или друзья, обратитесь к ним за помощью и поддержкой. В состоянии шока человек может впасть в ступор и желательно, чтобы кто-то был рядом. Тот, кто будет направлять вас в этот непростой момент времени. Отвести, например, в отдел полиции, вызвать при необходимости скорую, найти контакт психолога или психотерапевта.

– Есть ли эффективные способы психологической помощи для тех, кто потерял значительные суммы?

– Один из самых прогрессивных сейчас – это метод ДПДГ (десенсибилизация и переработка движением глаз). Данная методика прекрасно зарекомендовала себя при работе с ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство).

Есть и другие, но их лучше делать под наблюдением специалиста. Самостоятельно можно обратиться к методам арт-терапии: петь, танцевать, рисовать, лепить, рвать бумагу и прочее. Выбор упражнения будет зависит от тех эмоций, которые испытывает человек. Хорошо помогают прогулки на свежем воздухе, любая физическая активность. Очень важны разговоры с близкими. Самое главное – постараться с сочувствием и состраданием отнестись к самому себе, не ругать себя, вычленить пользу и жизненный опыт из случившегося.

О том, как власти РФ борются с аферистами – читайте в нашем обзоре.

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Сегодня в 16:43, просмотров: 127, комментариев: 0
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