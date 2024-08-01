Сергею Сарычеву – 65 лет. Как он заслужил звание одного из лучших политменеджеров России

Сегодня исполнилось 65 лет одному из самых авторитетных политических менеджеров в новейшей истории Югры и Тюменской области – Сергею Сарычеву. Только на официальной госслужбе он проработал 30 лет, а если добавить должности в ВЛКСМ – то все 40, из них 25 – в ранге заместителя губернатора. За счет каких успехов и заслуг его ставят в один ряд с такими тяжеловесами тюменской политики, как Сергей Собянин, Владимир Якушев и Александр Филипенко, мы обсудили с политологом Александром Безделовым.

– Сергей Михайлович получил хорошее образование, окончив Томский политехнический университет. В советское время это было престижное учебное заведение, готовившее инженерные кадры. Это образование было значительным как по советским, так и по нынешним меркам, особенно, в сравнении с тюменскими вузами, которые отставали от томских.

В 1983 году Сергей Сарычев начал работу в комсомоле. Когда распался Советский Союз, он возглавлял обком ВЛКСМ, работая на территории всей большой Тюменской области. Это позволило ему уже тогда нарабатывать обширные знакомства и связи, и это продолжилось, когда он стал председателем областного комитета по делам молодежи в 1992 году. К слову, там в числе его заместителей была Наталья Западнова, которая впоследствии стала заместителем губернатора Александра Филипенко, а сейчас работает заместителем председателя Думы Югры.

Начав работать в областных органах власти при губернаторе Сергее Шафранике (он возглавлял Тюменскую область с 1990 по 1993 годы – прим. авт.), Сергей Михайлович продолжил карьеру при Леониде Рокецком. В 1997 году Сарычев возглавил его избирательный штаб, после чего стал заместителем губернатора и курировал социальную сферу, причем в самые непростые времена в конце девяностых. Это был период кризиса неплатежей, задержек и невыплат заработных плат. Экономическая ситуация в Тюменской области была тяжелой, так как округа тогда стали самостоятельными.

– Как он это все разруливал?

– Уже тогда Сергей Михайлович был хоть и молодым, но опытным политиком. К тому же он отличался бесконфликтностью и хорошими коммуникативными навыками. Он успешно и без всякого высокомерия общался с трудовыми коллективами в период невыплат заработных плат и других сложных ситуациях. В самое тяжелое время он работал с бюджетниками – наиболее ущемленной категорией в постсоветский период. Ему удавалось решать эти проблемы, что стало его боевым крещением и положительно сказалось на его навыках общения даже с самой негативно настроенной аудиторией. Впоследствии Сергей Михайлович мог коммуницировать хоть с разъяренной толпой, хоть с самыми негативно настроенными жителями, хоть с оппозицией или критически настроенными журналистами. Все это он делал сам, и не через губу, а спокойно и открыто.

После прихода Сергея Собянина(он был избран губернатором Тюменской области в начале 2001 года – прим. авт.) Сарычев, как и все заместители губернатора, ушел в отставку. И его пригласил к себе Александр Филипенко, назначив сначала директором департамента по организации деятельности правительства, а затем заместителем губернатора, курирующего внутриполитические вопросы. В Югре Сергей Михайлович заслужил уважение элиты, с которой он отчасти был знаком.

Начало 2000-х годов было периодом серьезных политических конфликтов в регионе. Несмотря на это, Сергей Михайлович на фоне таких «зубров», как Виктор Кривых (в то время замгубернатора – прим. авт.) и Александр Филипенко, смотрелся гармонично и заслуживал уважение. Он находился в хороших отношениях, в том числе, с нефтегазовыми генералами, включая Владимира Богданова. И до сих пор главы муниципалитетов, которые работали с ним в Югре, помнят и ценят Сергея Сарычева. Опыт и коммуникативные навыки оказали ему большую помощь. Сергей Михайлович общался со всеми: оппозицией, различными центрами влияния, нефтяниками и региональной администрацией.

В 2004 году он вместе с Олегом Чемезовым (тогда заместитель главы администрации Югры, ныне вице-губернатор Свердловской области – прим. авт.) перешел на работу в Тюмень, где, назначенный заместителем губернатора, возглавил работу над политическим блоком. На этом посту ему приходилось разрешать конфликты, возникавшие при подготовке 95-го закона, который серьезно ограничивал полномочия автономных округов. В этот период Югра и Ямал под руководством Филипенко и Неелова оказались под угрозой ликвидации, но уже более реально, чем при Рокецком. Сарычев был одним из тех, кто купировал эти конфликты и держал связь с Филипенко и новой администрацией, не допуская эскалации.

С 2005 года, уже в статусе вице-губернатора, он вместе с Владимиром Якушевым создавал политическую систему Тюменской области, которая до сих пор ставится в пример в России, и которую сейчас принесет в Югру Руслан Кухарук. Система характеризуется стабильной работой без сбоев и политических кризисов, а также эффективным купированием всех конфликтов на ранней стадии.

– Как подобное было возможно? Ведь к конфликтам приводит огромное количество непредсказуемых факторов.

– Еще раз – Сергей Сарычев обладает глубочайшим пониманием и профессионализмом. Он лично знает каждого участника политического процесса в Тюмени и округах, благодаря своему многолетнему опыту на руководящих должностях. И, несмотря на жесткие решения, которые ему иногда приходилось принимать как куратору внутриполитического блока, он так и не нажил себе врагов. Это уникальный случай – за долгие годы работы никто не высказался о нем негативно, даже представители оппозиции. Он всегда был сторонником решения конфликтных ситуаций без скандалов. В итоге в Тюмени не было случаев преследования политических активистов, арестов или уголовных дел. Все вопросы старались разрешать путем переговоров, разговоров и объяснений ситуации.

Приведу конкретный пример. Помните, в Екатеринбурге были столкновения из-за застройки сквера, которые закончились побоищем и большим скандалом?

– Конечно, это была одна из центральных тем весны 2019 года, вышедшей на федеральный уровень.

– Так вот, в Тюмени была аналогичная ситуация в 2014 году, когда один из мэров, который на тот момент уже перешел на другое место работы, выдал разрешение на строительство храма в сквере. Нашли спонсоров, огородили территорию, началась стройка. Местные жители и политическая оппозиция, в том числе, бывший депутат Госдумы, начали кампанию протеста. Однако дело не дошло до столкновений, потому что вмешались Сарычев и Якушев. Путем переговоров они убедили епархию перенести храм в другое место, буквально в соседний квартал. Все благополучно закончилось: забор убрали, территория сквера не уменьшилась. Это пример того, как грамотный подход к переговорам может разрешить конфликт. В Екатеринбурге же никто ни с кем не разговаривал, все уперлись, и дело дошло до федерального скандала.

То есть, еще раз – Сергей Михайлович всегда видит конфликт на ранней стадии и предпринимает действия для его купирования.

– Как же тогда его отпустили с работы во власти в 2022 году? Ведь по меркам нашей политической системы он еще довольно молод.

– Не то, что просто отпустили – Сарычев несколько раз отказывался от предложений стать губернатором в других регионах. Он является авторитетом как для профильных сотрудников администрации президента, так и для многих других политиков. Со времен Вячеслава Володина (первый замруководителя администрации президента в 2011-2016 годах – прим. авт.) и Сергея Кириенко (первый замруководителя администрации президента с 2016 года по н.в. – прим. авт.) его ставили в пример как одного из двух-трех эффективных внутриполитических кураторов в России. А связку Якушева и Сарычева называли самой эффективной в России еще с начала 2010-х.

Поэтому, когда Сергей Михайлович решил уйти, а это было его самостоятельное решение, его коллегам пришлось просто развести руками. Конечно же, его отпустили – с 40 годами трудового стажа в органах власти, из которых 25 лет он был заместителем губернатора, его решение уйти было принято с пониманием.