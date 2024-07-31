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​Оксана Фальченко: «Россия продолжает ввозить из подсанкционных стран бытовую химию, косметику и алкогольные напитки»

Экономист рассказала о том, зачем повысили ввозные пошлины на товары из недружественных стран

​Оксана Фальченко: «Россия продолжает ввозить из подсанкционных стран бытовую химию, косметику и алкогольные напитки»
Фото: Пресс-служба Уральского государственного экономического университета

С 27 июля в России действуют повышенные ввозные пошлины на множество товаров из недружественных стран. В перечне РФ указано 56 наименований, среди них бытовая химия, косметика, оборудование, запчасти и другое. Для каждой категории есть свои ставки в диапазоне от 20 до 50% от таможенной стоимости. О том, в чем смысл нововведения, на какие категории товаров распространится повышение сборов и насколько вырастит цена ‒ рассказала кандидат экономических наук, заведующая кафедрой мировой экономики и внешнеэкономической деятельности УрГЭУ Оксана Фальченко.

‒ Сократился ли объем импорта в России с 2022 года от недружественных стран?

‒ По официальным данным, доля российского импорта из недружественных стран в 2023 году снизилась до 29% против 35% в 2022 году. Россия продолжает ввозить из подсанкционных стран фармтовары, бытовую химию, косметику, алкогольные напитки и другое. Недружественные страны вводили ограничения со своей стороны на поставки, то есть часть товаров, которая ввозится по параллельному импорту. Это огромный перечень: оборудование, запчасти, бытовая техника, брендовая одежда, косметика и так далее.

‒ Насколько увеличится стоимость товаров?

‒ Все зависит от категории. Например, на кондитерские изделия, шампуни, духи и ряд других товаров пошлины будут составлять от 35% до 50%. Соответственно, можно ожидать, что рост цен будет на прирост разницы между новой и прежней ставкой таможенной пошлины.

Кроме того, пошлина входит в состав налоговой базы для расчета косвенных внешнеторговых налогов, что тоже увеличивает стоимость. Товарные категории, перечисленные в постановлении, по моим прогнозам, могут подорожать от 30 до 50%.

‒ Подорожают ли аналогичные отечественные товары?

‒ Если в производстве отечественного товара используются иностранные компоненты, например, сырье, то цены вырастут однозначно. Для отечественных производителей это может также стать сигналом к росту цен.

‒ Власти говорили, что это временная мера, которая будет действовать до 31 декабря 2024 года. Это поможет стабилизировать цены на рынке?

‒ Нет, это мера не про стабилизацию цен. Цель введения новых пошлин ‒ защита внутреннего рынка от иностранной конкуренции, стимулирование отечественного производства, сбор таможенных платежей в доход государства и ответ на принимаемые недружественными странами меры в отношении России.


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Сегодня в 15:15, просмотров: 131, комментариев: 0
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