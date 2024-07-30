Интервью о подготовке детсадов и школ Сургута к учебному году

В Сургуте проверяют готовность общеобразовательных учреждений к новому учебному дому. В летний период такие мероприятия проходят регулярно в каждом учреждении. О том, как проверяют объекты и есть ли недочеты рассказали инспектор группы организации охраны объектов, подлежащих обязательной охране Сургутского МОВО ‒ филиала ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по ХМАО» Дмитрий Маковей, заведующая МБДОУ №37 «Колокольчик» Яна Остертаг и заместитель директора департамента образования администрации города Анна Хотмирова.

‒ Насколько дошкольное учреждение готово к учебному сезону?

‒ (отвечает Дмитрий Маковей) На сегодняшний день нами были проверены все дошкольные общеобразовательные учреждения, то есть детские сады. Мы проверяем их на антитеррористическую защищенность. Все учреждения соответствуют предъявляемым требованиям. Объекты полностью готовы к новому учебному году.

‒ По каким критериям вы оцениваете объекты?

‒ Д.М.: Все общеобразовательные учреждения должны соответствовать требованиям постановления правительства, это 10.06. Такое постановление нам предъявляет требования, и по ним мы уже от общеобразовательных учреждений требуем соответствия. Там большой перечень, порядка 50 пунктов, которым объекты должны соответствовать. Есть такие требования, как, например, видеонаблюдение. Оно должно быть расположено по периметру, не должны отсутствовать мертвые зоны. Если обратить внимание на периметр здания, можно увидеть на каждом углу камеру видеонаблюдения. Это сделано для того, чтобы не проник правонарушитель, и можно было отследить его действия.

Также есть система оповещения. Раньше такой системы не было, на входе сидела бабушка-вахтер. Сейчас, если вдруг случится какое-то происшествие, у нас есть голосовая система оповещения, при помощи которой можно оповестить людей и донести определенную информацию о происшествии.

Сегодня на этом общеобразовательном учреждении были проверены видеонаблюдение, тревожная кнопка по вызову экипажа Росгвардии. Все соответствует требованиям, не только на этом объекте, но и на остальных.

Тревожные кнопки обязаны устанавливать любые образовательные учреждения. У нас в городе такие кнопки 100% есть во всех объектах этой категории.

‒ Расскажите немного о вашем детском саде.

‒ (отвечает Яна Остертаг) Наш детский сад двухкорпусной. На следующий учебный год планируется 640 воспитанников в возрасте от одного года и до восьми лет. В детском саду 24 группы: 12 в первом корпусе и 12 во втором, пять из них компенсирующей направленности для воспитанников с задержкой психического развития и с интеллектуальными нарушениями.

Проверка, которая была сегодня, обыденная для нас. Ежегодно при подготовке к учебному году такие проверки проводятся, и в течение учебного года также проверяются тревожные кнопки, пожарные сигнализации и другое.

У нас ежедневно воспитанники проходят инструктаж по безопасности на различные темы, ну а сотрудники, по мере необходимости, согласно графикам. Бывают, конечно, и плановые инструктажи в случае экстренных ситуаций.

‒ Как вы преподносите информацию по технике безопасности детям?

‒ Я.О.: Детям мы такую информацию преподносим в виде и игры, и не важно, год ребенку или семь лет. Все в виде игровых ситуаций, моделирования ситуаций. Важно, чтобы дети не только на слух воспринимали информацию о том, как себя вести, но и разыгрывали действия, которые могут пригодиться при каком-то экстремальном случае.

‒ Охрана в вашем детском саду ‒ это инициатива родителей или вам ее кто-то предоставил?

‒ Я.О.: Сейчас во всех и дошкольных и общеобразовательных учреждениях в обязательном порядке есть сотрудник охраны. С ним также находится представитель дошкольного учреждения ‒ вахтер. Охранник находится на объекте круглосуточно. У них сменный график работы, но 24 часа в сутки и семь дней в неделю они с нами.

‒ Насколько часто у вас происходит эвакуация и учебная тревога?

‒ Я.О.: Эвакуация проходит согласно графику. Раз в месяц стабильно детей эвакуируют. Все согласно требованиям.

Детям с ОВЗ также все преподносится в игровой форме. При эвакуации, кроме педагога и младшего воспитателя, за ними закреплены другие сотрудники образовательного учреждения, которые помогают эвакуироваться. Но и детей в таких группах не много, как в остальных. Группы находятся на первом этаже, что позволяет очень быстро ребят эвакуировать.

‒ Что показала проверка?

‒ (отвечает Анна Хотмирова) Проверка о готовности учреждений к новому учебному году проводится ежегодно. На основании распоряжения, которое заранее готовится, утверждается комиссия и график проверок. Мы немного изменили формат и теперь комиссия ходит по своему графику.

Проверки поэтапные: сначала мы проверяем дошкольные образовательные учреждения, потом общеобразовательные учреждения (школы) и учреждения дополнительного образования.

На сегодняшний день проверены все дошкольные учреждения. Их у нас 39 в системе образования. Замечания, которые не позволили бы принять учреждение, у нас отсутствуют.

В городе уже началась проверка общеобразовательных учреждений. В день мы проверяем от четырех до пяти учреждений, в зависимости от здания.

По итогам проверки всей комиссии составляется акт готовности, который будет подписан всеми членами комиссии. После этого можно будет смело сказать, что учреждение, со всех сторон проверено и готово к приему детей к 1 сентября.

‒ Каким пунктам проверки уделяется особое внимание?

‒ А.Х.: Помимо технических средств, которые смотрят наши проверяющие органы, у нас также много документации: журналы, паспорта безопасности, инструктажи, программы. Вся эта документация смотрится также в полном объеме. Проверяется и оборудование, его состояние и наличие. Это еще и игровое оборудование, выносной инвентарь, которыми пользуются дети, играя на площадке в любое время года.

‒ Если комиссия обнаружила нарушение, сколько времени есть у учреждения, чтобы его устранить?

‒ А.Х.: У нас пока за все время не было зафиксировано каких-то нюансов. Если же они есть, то в тот же день, сразу, необходимо все устранить.