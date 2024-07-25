Интервью о статистике заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Югре

Американские ученые провели тестирование препарата для лечения ВИЧ, эффективность которого составляет 100%. Результаты исследования показали, что вакцина оказалась самой перспективной. О том, какие виды профилактики от ВИЧ есть в России, какова динамика заболеваемости в Югре − корреспонденту siapress.ru рассказала главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Департамента здравоохранения ХМАО, главный врач «Центр профилактики и борьбы со СПИД» Аксана Ушакова.

– Что вы знаете о 100% вакцине от ВИЧ, разработанной американскими учеными?

– Что касается наличия вакцины от ВИЧ-инфекции, результаты клинического испытания третьей фазы, проведенного компанией Gilead Sciences, показали, что новый инъекционный препарат ленакапавир, принимаемый два раза в год, на 100% эффективен в предотвращении заражения ВИЧ и превосходит все имеющиеся препараты.

В исследовании приняли участие более 5 300 женщин в возрасте от 16 до 25 лет в Южной Африке и Уганде. Если этот препарат будет одобрен, то он станет частью доконтактной профилактики и будет препятствовать инфицированию вирусом половым путем у каждого, кто сделал инъекцию.

– Какое сейчас в России существует лечение от ВИЧ? Появились ли новые способы лечения?

– Действительно, появляются новые лекарственные препараты, в том числе и для лечения ВИЧ-инфекции. В настоящее время мы используем антиретровирусную терапию с фиксированной комбинацией трех лекарственных наименований в одной таблетке – это «Биктарви», «Генвоя», «Эвиплера», «Элпида-комби» и «Делстриго». Прием для пациентов удобен – одна таблетка в сутки. Что касается побочных действий, то не исключаются и аллергические реакции, изменение показателей крови. Поэтому наблюдение у врача-инфекциониста обязательно.

Антиретровирусная терапия продолжает менять к лучшему жизнь людей с ВИЧ-инфекцией. При условии своевременной постановки диагноза и назначения лечения, а также соблюдения схемы приема назначенных препаратов, ВИЧ-положительный человек может рассчитывать на то, что состояние его здоровья и ожидаемая продолжительность жизни не будут отличаться от показателей его ВИЧ-отрицательных сверстников.

Важно, чтобы пациенты, которые получают данную терапию, соблюдали лечение, и тогда, при достижении неопределяемого уровня вирусной нагрузки, они не смогут передать ВИЧ своим половым партнерам. Также беременные женщины с ВИЧ снижают до минимума риск передачи ВИЧ плоду и своему новорожденному ребенку.

– Сколько пациентов получают антиретровирусную терапию?

− По итогам 2023 года в Югре получают антиретровирусную терапию почти 93% пациентов, состоящих на диспансерном учете, это один из лучших показателей в РФ. И как следствие – снижение смертности в округе от ВИЧ-инфекции в 1,7 раза с 2017 года.

– Как записаться на такую терапию?

− Антиретровирусную терапию назначает врач-инфекционист при постановке пациента на диспансерное наблюдение, схема терапии назначается индивидуально каждому пациенту с учетом сопутствующей патологии, результатов анализов и обследований согласно клиническим рекомендациям, утвержденных Министерством здравоохранения РФ. Лечение бесплатное.

ВИЧ нельзя излечить полностью, поскольку в организме человека остаются скрытые резервуары вируса, однако отсутствие лечения антиретровирусными препаратами приводит к тому, что через десять-15 лет наступает терминальная стадия, называемая синдромом приобретенного иммунного дефицита (СПИД).

– Как сейчас обстоит ситуация с ВИЧ-инфекцией в Югре и отдельных регионах?

– Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в округе за последние семь лет снизилась в 2,7 раза: до 102,2 на 100 тысяч населения в 2016 году, и до 38,1 на 100 тысяч населения в 2023 году.

Тенденция сохраняется и в 2024 году. По итогам шести месяцев в ХМАО впервые установлен ВИЧ-положительный статус у 303 человек, что меньше аналогичного показателя за 2023 год на 18,1% (364 человека).

Рост впервые выявленных пациентов с ВИЧ-инфекцией в 2024 году зарегистрирован в Радужном, Советском районе и Мегионе. При этом, в восьми муниципальных образованиях уровень распространения инфекции (пораженность на 100 тысяч населения) более 1% населения достиг в Березовском районе (1,27%), Урае (1,39%), Мегионе (1,21%), Пыть-Яхе (1,24%), Советском районе (1,17%), Югорске (1,05%) и Нефтеюганске (1,16%).

В текущем году чаще выявляются ВИЧ-инфицированные в возрасте 40-49 лет (40,3% от общего числа выявленных), лица в возрасте 30-39 лет (27,4%), 50 лет и старше (26,7%), 18-29 лет (5,3%), до 14 лет (0,3%), 15-17 лет – не выявлены.

Среди путей передачи преобладают: половой – 92,7%, значительно меньше составляет парентеральный (наркотический) – 6,6%. Случаев вертикальной передачи ВИЧ-инфекции (от матери ребенку) за шесть месяцев 2024 года в округе не зарегистрировано.

– В каком возрасте нужно начинать профилактику от ВИЧ?

– Профилактика ВИЧ-инфекции может начинаться в раннем возрасте в виде бесед с ребенком о гигиене и заботе о здоровье. Детям дошкольного возраста необходимо рассказывать, как устроен человеческий организм, формировать полезные привычки, объясняя правила личной гигиены. Преподносить информацию нужно простым и доступным языком.

Школьникам можно рассказывать о том, что существуют неизлечимые серьезные заболевания и их причиной может стать рискованное поведение. Разговор о ВИЧ-инфекции может состояться в рамках профилактики вредных привычек и зависимого поведения.

В подростковом возрасте в рамках полового воспитания нужно говорить не только о необходимости воздержания от ранних сексуальных отношений, об интимной гигиене, но и о безопасном сексуальном контакте с правильным использованием презервативов. Эти знания подросток должен получить до начала половой жизни.