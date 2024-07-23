Интервью с психологом о том, как обезопасить своего ребенка от темной стороны интернета и не потерять доверие

Современные дети растут в мире, где интернет стал неотъемлемой частью жизни. Однако вместе с неоспоримыми преимуществами, сеть таит в себе и множество угроз. В интервью с клиническим психологом Людмилой Горловой обсудим, какие опасности ожидают детей в цифровую эпоху, а также как родители могут их защитить и сохранить теплые и доверительные отношения.

− Какую опасность несет интернет для детей с психологической точки зрения?

− От прогресса нельзя уйти или спрятаться. Как и во всем, должна быть мера в использовании интернета. Например, можно остановиться на некоторых вредоносных аспектах. Интернет-аферисты (мошенники, онлайн-игроки и прочие) прививают детям склонность к играм и азарт, выманивают у детей конфиденциальную информацию, а также ставят ребенка в материальную и иную зависимость. Кибербуллеры унижают и «травят» детей. В «облаке Интернет» содержится огромный массив информации, подавляющая часть которой наносит вред здоровью, а также физическому, психическому, духовному и нравственному развитию детей (порнография, насилие, пропаганда суицида, наркотиков и другое).

Кроме того, в Интернете промышляют педофилы, сектанты и иные злоумышленники, которые находят детей в сети, а затем под различными предлогами вступают с ними в переписку и личный контакт.

Нередко дети сами становятся источниками угроз и правонарушений, в тайне от родителей осуществляя атаки на интернет-ресурсы, распространяя запрещенный контент.

Дети по своей наивности, открытости и неопытности, не способны распознать опасность: любознательность делает их крайне уязвимыми в интернет-пространстве. Анонимность сети позволяет злоумышленникам и детям маскироваться в потоке информации и в переписке, что уже делает данную сеть опасной.

− Родители зачастую пренебрегают личным пространством ребенка и лезут в телефоны своих детей. Правильно ли это? И к каким последствиям это приводит?

− Сначала уточняем возраст ребенка. То, что доступно в 16, может быть неприемлемо для десятилетнего ребенка. Мы говорим, что с семи лет у ребенка начинают формироваться собственные личностные границы. К этому времени родителям нужно объяснить ребенку как пользоваться телефоном, что в нем важное, а какие есть необязательные опции. Телефон для младшего школьника − это средство связи с родителями. Поэтому «крутые» гаджеты − это скорее демонстрация родителей друг перед другом. Для ребенка это лишний раздражитель для отвлечения. Само по себе любопытство ребенка это нормально, но он может увлечься, перейти через случайную ссылку, а оттуда получить психологическую травму разной степени. Будет хорошо, если пойдет за разъяснениями к родителям, а не будет продолжать искать исчерпывающую информацию дальше в интернете, но уже в другом более напряженном состоянии, что будет усиливать его небезопасность.

− А если ребенок стал скрытным? Стоил ли в таком случае лезть в его телефон, чтобы разобраться в чем дело?

− Снова уточняем, сколько лет ребенку. Если он внезапно стал скрытным, и ему примерно семь лет, то стоит обратить на это внимание и проконсультироваться у детского психолога. Если ребенку от 13 лет, то тут интернетом не объяснить его поведение. Он − подросток, и межличностное общение с друзьями выходит на первый план. Вполне нормально, если у ребенка будут секреты.

Я бы рекомендовала идти на диагностику к психологу. Если окажется, что с ребенком все в порядке, то помощь будет нужна маме или папе, чтобы снять излишнюю тревожность за свое чадо. Нужно будет подсветить родителю, все ли он сделал из возможного в воспитании. Может еще что-то упущено. Ведь дальше воспитываться ребенок будет самостоятельно, по критериям общества, в котором он чаще находится и доверяет ему.

− Сейчас многие родители используют такую функцию, как «родительский контроль». Он становится определенной мерой наказания, а не только защитой от нежелательного контента. Насколько это эффективно? И есть ли какие-то правила, как ограничивать своего ребенка в разном возрасте от вредной среды?

− Сейчас много различных программ, которые отслеживают действия, время и перемещение. По моему мнению, важно научить ребенка следить за временем, соблюдать правила пользования интернет-ресурсами и сформировать у ребенка произвольность. Именно эта психологическая надстройка будет помогать ребенку организовывать себя и переключаться между деятельностями.

Плюс различные программы собирают личную информацию о вас и о ребенке, а это информационная безопасность. Не стоит этим злоупотреблять. Дети развиваются быстрее взрослых, и все равно найдут способ уйти от таких ограничений. Но при этом ваши отношения будут нарушены − восстанавливать доверие придется долго.

− Современные дети не только потребляют контент, но и создают его. Однако иногда самовыражение ребенка может быть вредоносным и оскорбительным: например, он выражает агрессию в интернете или делится личной информацией. Что делать родителям в таком случае?

− Как говорится, чего много, тем и делимся. Ребенок − симптом семьи. Если у него много агрессии, то скорее всего дома с ребенком мало разговаривают и не принимают таким, как он есть. Часто элементарно отсутствует воспитанность у ребенка.

Напомню, что телефон, мы − взрослые, даем ребенку, чтобы нам было удобно: ребенок никуда не бегает, ничего не просит, молчит. А наша задача − научить его грамотному общению, коммуникациям, четким ответам на провокации и непристойности.

− Бывает и обратная ситуация: ребенок становится жертвой травли. Как помочь в таком случае?

− Самое первое − это исключить возможность видеть эти оскорбления. То есть удаляем аккаунты, ограничиваем доступ к этим ресурсам. В интернете есть возможность «заблокировать» ресурс с обидными комментариями или «пожаловаться» на этот источник. Дальше − по ситуации. Либо родители вмешиваются, либо полиция. Важно, чтобы виновные понесли ответственность.

− Как можно вернуть доверие ребенка, если все же были совершены ошибки в ограничениях?

− Доверие возвращается правдой и поступками. Помните, ребенок вас всегда любит: он будет стараться вам доверять. Но и в ответ дети также будут проявлять провокации и проверки, чтобы вы прошли эти испытания честностью.

− Откуда возникает интернет-зависимость? И как помочь вернуться в реальность?

− Интернет зависимость − это особый род зависимостей, так как в этом случае нет физического компонента, в основном страдает фактор времени и целеполагания. Поэтому убираем от ребенка из его комнаты все продукты питания, перестаем там убираться вместо него. Ребенок развивается в кризис, то есть, когда ему неудобно.

Ребенок «уходит» в интернет, так как там он чувствует свою свободу, результативность, героизм. А в реальной жизни таких успехов нет, либо их трудно заработать, либо мы сами (как родители) обесцениваем заслуги или ограничиваем ребенка в общении с нами и домашним бытом. Тогда ему легче уйти туда, где все просто и не нужно сильно напрягаться.

Что делать? Снова смотрим возраст: чем младше ребенок, тем сильнее ему нужны родители. Ребенку до трех лет важнее мама, в пять-семь лет − родитель противоположного пола, от девяти-десяти лет − вновь родитель своего пола. Стараемся привить полезные привычки через собственный пример. Но нужно быть в этом искренним.