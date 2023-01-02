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​Елена Пахнюк: «Получая большой аванс от наших слушателей, мы окрылялись»

Хоровой капелле «Светилен» 30 лет — по этому поводу беседуем с ее руководителем Еленой Пахнюк

​Елена Пахнюк: «Получая большой аванс от наших слушателей, мы окрылялись»
Фото из архива Е.Пахнюк

Хоровой капелле «Светилен» 30 лет. Коллектив Сургутской филармонии неустанно ищет новые пути для диалога с современным слушателем на уровне души. Руководитель капеллы, заслуженный деятель культуры ХМАО Елена Пахнюк поделилась размышлениями о том, каким был этот путь, что вдохновляет на воплощение творческих замыслов.

- Вы стояли у истоков коллектива «Светилен». Думала ли совсем юная девушка, что идея создать профессиональный хор станет делом всей вашей жизни?

- Уже на первом курсе музыкального училища я заявляла, что буду поступать в консерваторию, и у меня будет свой хор. Пошла в общеобразовательную школу и, по сути, ещё не зная ремесла, не владея тонкостями профессии, создала хор из учащихся... первого класса. Позднее, по окончании консерватории, вернувшись в родной Сургут, вместе с педагогом Айно Васильевной (Самолиной) мы приступили к созданию камерного хора. Долгое время я выполняла обязанности хормейстера. Практически параллельно при «Обществе русской культуры» города мне поручили создать ансамбль духовной музыки. Это была огромная честь и ответственность.

- Ансамбль духовной музыки... и это в начале 1990-х годов?

- Это было очень сложное для нашей страны время… Люди тянулись в храм... Многие находили в православии ответы на жизненно важные вопросы. В то время у нас был всего один храм, названный в честь святителя Николая Чудотворца. Здесь, с благословения отца Виктора (о. Виктор Райш, настоятель храма) состоялось участие ансамбля в праздничной Рождественской службе и первый концерт православной музыки. Этот день - 7 января 1991-го года - мы считаем днём нашего рождения.

- С какими проблемами было сложнее справиться: финансовыми или организационными? Кто оказывал поддержку?

- Конечно, путь нашего становления не был «безоблачным». Были и сложности: и финансовые, и организационные. Тем не менее, всякий раз находились люди, которые помогали нам, обеспечивая помещениями для репетиций, костюмами для выступлений, печатали для нас афиши и программки, спонсировали наши поездки на фестивали и конкурсы. Финансовая поддержка поступала, прежде всего, от администрации Сургута и спонсоров. Не могу не сказать здесь о Якове Семёновиче Черняке, который тогда руководил сферой культуры.

- Расскажите о первых выступлениях, где они проходили?

- Самые первые выступления коллектива, это участие в праздничных службах православных храмов Сургута и Сургутского района. Наши первые шаги на концертных площадках были достаточно робкими, но получая, как мне кажется, большой «аванс» от наших слушателей мы «окрылялись». Сегодня в городе порядка десяти храмов, и практически в половине из них поют наши артисты.

На стадии становления выезды были необходимы как воздух. Концерты на престижных мировых стенах — это встреча с новым слушателем и возможность заявить о своём творчестве. Париж, 2000 год

- На ваш взгляд, надо ли подготавливать слушателя к восприятию духовной музыки?

- Думаю, что необходимо, и с раннего детства. И если родители уделяют этому внимание, способность развивается. Взрослея, обходимую для творческого восприятия мира информацию и находит в ней отзвук в своей душе. Очень трудно взрослого человека убедить что-то слушать против его воли. Наши первые концерты предваряла проповедь священника (о. Виктора), в которых он рассказывал слушателям содержание исполняемых песнопений.

- До 2007-го года в программах «Светилена» можно было услышать исключительно только духовную музыку русских и зарубежных композиторов. Сегодня в концертах капеллы звучит музыка на любой изысканный вкус: академическая хоровая в различных жанрах: мессы, кантаты, оратории, камерно-вокальная, романсовая лирика, народные и современные песни, оригинальные аранжировки русских и зарубежных композиторов. Это требование времени?

- Прежде всего, это наше бесконечное стремление к совершенствованию, которое коснулось многих аспектов нашей исполнительской деятельности: вокально-технического мастерства и репертуарной политики. Незабываемые проекты с дирижёрами Денисом Кирпанёвым (Москва) и Павлом Шаромовым (Новосибирск) стали переломными в нашей работе. Капелла, наряду с другими артистами и коллективами филармонии, постоянно участвует в городских праздничных концертах: День Победы, День славянской письменности и культуры, Пасхальные хоровые ассамблеи, День города, День народного единства.

- Преемственность есть в коллективе? Дети артистов идут по стопам родителей?

- Много лет, начиная с 1991-го года, репетиции ансамбля проходили в вечернее время, и поэтому часто наши дети были рядом с нами. Они уже выросли... Многие получают музыкальное образование, сделав служение искусству своей профессией. Много лет в коллективе пел баритон Олег Старикин, сейчас в капелле поёт его сын Алексей. Ольга Горкун-Воевода - мама главного хормейстера капеллы Алёны Загроцкой, пела в партии сопрано. Сегодня у нас за кулисами вырастает уже следующее поколение возможных преемников.

- В фотоархиве коллектива есть исторически ценные кадры, автографы. Насколько важно артистам небольшого города сотрудничать со звёздами мировой величины?

- Это архиважно! Нам посчастливилось выступать на одной сцене с выдающимися певцами: народными артистами СССР Ириной Архиповой, Александром Ведерниковым, Артуром Эйзеном, Маквалой Касрашвили, народными артистами России Ольгой Кондиной и Дмитрием Хворостовским. Величайшие исполнители учили нас необыкновенно глубокому прочтению исполняемых произведений. Невозможно передать словами тот бесценный опыт, который мы приобретали.

- Что в приоритете? Какие акценты ставите в будущих программах?

- В программе будущего сезона запланированы многочисленные концерты для школьников. Это приоритетное направление филармонии, главное направление и нашей просветительской деятельности. Главное для нас сегодня – быть интересными для слушателей.

Кстати: С 1998-го года коллектив ежегодно представлял наш город и округ на фестивалях не только в России (в Санкт-Петербурге, Москве, Суздале, Ханты-Мансийске, Тюмени, Кургане, Тобольске), но и во Франции, в Греции и Италии. Коллектив представлял Россию на Хоровой Олимпиаде в Южной Корее и был удостоен Золотой медали международного жюри в номинации «Духовная музыка».


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Сегодня в 13:03, просмотров: 168, комментариев: 0
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