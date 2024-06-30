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​В Югре продолжаются грантовые конкурсы для поддержки социально важных идей и проектов

Что происходит в сфере грантов губернатора Югры

​В Югре продолжаются грантовые конкурсы для поддержки социально важных идей и проектов
Фото из социальных сетей спикера

В Югре продолжается системная поддержка социально важных и полезных проектов как общественных организаций, так и обычных граждан. Так, недавно в регионе открылся проектный офис Президентского фонда культурных инициатив, который поможет найти финансирование для креативных идей югорчан. Какие еще новшества планируются в этой сфере – мы обсудили с генеральным директором Фонда «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» Дмитрием Сафиоллиным.


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Сегодня в 17:03, просмотров: 122, комментариев: 0
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