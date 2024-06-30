В Югре продолжается системная поддержка социально важных и полезных проектов как общественных организаций, так и обычных граждан. Так, недавно в регионе открылся проектный офис Президентского фонда культурных инициатив, который поможет найти финансирование для креативных идей югорчан. Какие еще новшества планируются в этой сфере – мы обсудили с генеральным директором Фонда «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» Дмитрием Сафиоллиным.
В Югре продолжаются грантовые конкурсы для поддержки социально важных идей и проектов
Что происходит в сфере грантов губернатора Югры
Сегодня в 17:03, просмотров: 122, комментариев: 0