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«Коронавирус, грипп или любая ОРВИ — удар по организму. Лучше привиться заранее и защитить себя»

Замруководителя Роспотребнадзора по Югре — о сезонных инфекциях 2023 года и вакцинации от них

«Коронавирус, грипп или любая ОРВИ — удар по организму. Лучше привиться заранее и защитить себя»
Фото предоставлено спикером

Югра планомерно приближается к эпидемиологическому сезону — примерно со второй половины ноября и вплоть до начала весны по региону будет гулять грипп и другие ОРВИ. Поэтому сейчас в автономном округе идет массовая прививочная кампания от вирусов этого типа. А ведь еще никуда не делся коронавирус. Как все это пережить с минимальными рисками — мы обсудили с заместителем руководителя Роспотребнадзора по ХМАО-Югре Инной Кудрявцевой.


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Сегодня в 14:00, просмотров: 730, комментариев: 0
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