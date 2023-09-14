Югра планомерно приближается к эпидемиологическому сезону — примерно со второй половины ноября и вплоть до начала весны по региону будет гулять грипп и другие ОРВИ. Поэтому сейчас в автономном округе идет массовая прививочная кампания от вирусов этого типа. А ведь еще никуда не делся коронавирус. Как все это пережить с минимальными рисками — мы обсудили с заместителем руководителя Роспотребнадзора по ХМАО-Югре Инной Кудрявцевой.
«Коронавирус, грипп или любая ОРВИ — удар по организму. Лучше привиться заранее и защитить себя»
Замруководителя Роспотребнадзора по Югре — о сезонных инфекциях 2023 года и вакцинации от них
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