Недостаток витамина D в организме – проблема всех северян. Как распознать у себя дефицит в организме? Какую пищу необходимо включить в рацион, чтобы поддерживать необходимый уровень витамина? Какие витамины выбрать? Об этом и не только расскажет заведующая отделением эндокринологии БУ «Сургутская окружная клиническая больница» Татьяна Веревкина.
«Витамин D вырабатывается в организме только под воздействием прямых солнечных лучей. Россия находится в зоне косых солнечных лучей, поэтому прогулка не поможет восполнить дефицит»
Говорим с врачом о том, как восполнять дефицит витамина D в северных условиях
08 сентября в 14:15, просмотров: 898, комментариев: 0