В Сургуте с начала сезона утонули восемь человек – это уже в два раза больше, чем за весь 2022 год. Почему это происходит, почему все еще не появился ни один официальный пляж с разрешенным купанием, и какие меры предпринимают власти и спасатели, чтобы минимизировать количество смертей на воде? Об этом поговорим с начальником управления ГО и ЧС администрации Сургута Андреем Рачевым.
Самый главный фактор риска на воде — употребление алкоголя. Это приводит к большинству смертей
Начальник управления ГО и ЧС Сургута Андрей Рачев ответил на вопросы о безопасности на воде
Сегодня в 12:01, просмотров: 410, комментариев: 0