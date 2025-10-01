Жители Сургута могут сэкономить до 1 млн рублей на Geely в «Восток Моторс»

Erid: 2SDnjcEg8dU
Почему стоит купить автомобиль сейчас: грядут изменения в утильсборе
С 1 ноября в России могут измениться правила расчета утилизационного сбора. Минпромторг предложил привязать его к мощности двигателя с введением прогрессивной шкалы. По оценкам экспертов, «утиль» может вырасти в 200-300 раз. Для машин мощностью более 160 л.с. это грозит подорожанием на миллионы рублей.
Поэтому сегодня ‒ лучшее время приобрести новый автомобиль по фиксированным ценам.
Специальное предложение от «Восток Моторс»
В дилерском центре «Восток Моторс» на Югорском тракте, 23/1 представлен широкий выбор автомобилей в разных комплектациях и цветах.
Цены на автомобили зафиксированы, и они всё ещё доступны по привлекательным условиям. При этом выгода для покупателей достигает до 1 000 000 рублей*.
Флагман для уверенных в себе: Geely Monjaro
Для тех, кто выбирает премиальный дизайн, мощь и технологии, специалисты «Восток Моторс» рекомендуют Geely Monjaro.
• 238 л.с. мощности
• разгон до 100 км/ч за 7,7 секунды
• роскошный интерьер и просторный салон
• адаптивный круиз-контроль, системы автоматической парковки и мониторинга слепых зон
Monjaro ‒ это автомобиль для тех, кто ценит комфорт, динамику и статусность.
Практичность и универсальность: Geely Atlas
Для семей и тех, кто ищет удобный кроссовер на каждый день, отличным выбором станет Geely Atlas.
• современный 2-литровый турбированный двигатель мощностью до 200 л.с.
• высокая надежность и безопасность
• комфорт в любых дорожных условиях
• удобство в городе и на трассе
Atlas сочетает в себе практичность, современный дизайн и технологичность.
Итог
До вступления в силу новых правил есть уникальный шанс приобрести автомобиль с выгодой до 1 миллиона рублей.
Ждем вас в дилерском центре «Восток Моторс» на Югорском тракте, 23/1.
Телефон: +7 (3462) 76-59-06
Сайт: geely-promo-surgut.ru
VK: vostokmotorsgeely86
* Информация не является публичной офертой, полные условия акции на сайте.
Реклама. ИНН 8602205391
ООО «Восток Моторс Юг»