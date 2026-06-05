В Тюменской области доля жителей с качественной водой превысила 86%

На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в сессии «Инженерная инфраструктура: системные барьеры для развития территорий». Тюменская область, по его словам, одной из первых в России начала реализацию концессионных соглашений с компанией «Росводоканал Тюмень».

Всего за восемь лет в регионе отремонтировано и построено более 500 километров сетей. Потери воды удалось сократить в три раза. Построена третья очередь очистных сооружений канализации. Реконструирован один из двух водозаборов в Тюмени, сейчас ведется обновление второго.

В результате доля жителей Тюменской области, обеспеченных качественной водой из централизованных систем, уже превысила 86%. Среди горожан этот показатель достигает почти 99%.

«Развитие инфраструктуры делает регион комфортным для жизни и повышает привлекательность для инвестиций», – подчеркнул губернатор.

Работа по модернизации водоснабжения и водоотведения в регионе продолжается. Всего в Тюменской области сейчас действует 39 концессионных соглашений, которые охватывают 91% населения. Общий объем инвестиций по ним составит почти 100 миллиардов рублей.