В России не вводили ограничения на импорт овощей из Узбекистана

Россельхознадзор опроверг сообщения о введении ограничений на поставки овощей и фруктов из Узбекистана. В ведомстве заявили, что запретительные меры в отношении узбекской плодоовощной продукции не вводились.

«29 мая 2026 года Россельхознадзор обратился в компетентное ведомство Узбекистана для проведения технических переговоров в целях выработки механизма, обеспечивающего безопасные и бесперебойные поставки узбекской плодоовощной продукции в Россию», – говорится на сайте Россельхознадзора.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что с 30 мая Россия якобы вводит временные ограничения на ввоз продукции десяти узбекских экспортеров из-за нарушений фитосанитарных требований. Поводом для публикаций стали данные о выявлении с начала 2026 года 132 случаев обнаружения карантинных объектов в поставках из Узбекистана.

При этом ограничения действительно ввели в отношении продукции из Армении. С 30 мая Россельхознадзор временно запретил ввоз свежих томатов, огурцов, перцев, зелени и клубники армянского происхождения.

Решение связано с многочисленными нарушениями фитосанитарных требований. По данным ведомства, с начала года в армянской плодоовощной продукции выявлен 181 случай обнаружения карантинных объектов.

«В рамках ранее достигнутых договоренностей в период с 21 мая по 27 мая 2026 года Россельхознадзором проведена инспекция предприятий Армении, в ходе которой выявлен ряд нарушений, а именно наличие в тепличных комплексах карантинных для государств – членов ЕАЭС объектов, что подтверждается систематическими случаями их выявлений при ввозе армянской плодоовощной продукции – 181 случай за 2026 год», – пояснили в ведомстве.

В Россельхознадзоре также заявили о проблемах с прослеживаемостью продукции, поскольку часть поставок осуществляется компаниями с неустановленной формой собственности, которые уклоняются от проведения карантинного фитосанитарного контроля.