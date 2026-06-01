Депутаты подняли вопрос о срыве строительства НТЦ в Сургуте

Депутаты Думы Сургута выяснили причины роста объема незавершенного строительства в городе. Как оказалось, значительную часть таких объектов сегодня составляет инфраструктура Научно-технологического центра. Во время обсуждения чиновники также сообщили, что в отношении недобросовестных подрядчиков, работавших на объектах НТЦ, уже возбуждены уголовные дела.

Вопрос подняли на заседании комитета Думы Сургута по бюджету, налогам, финансам и имуществу. Депутат Дмитрий Нечепуренко поинтересовался, почему в городе увеличивается объем незавершенного строительства.

«По незавершенному строительству у меня тоже есть вопрос. С чем связано?» – спросил парламентарий.

Директор департамента финансов администрации Сургута Маргарита Новикова пояснила, что основной вклад в рост «незавершенки» вносят объекты инженерной инфраструктуры Научно-технологического центра.

«Основной финансовый рост составляют объекты НТЦ. Они в принципе все обеспечены финансированием, все в работе, но по разным причинам произошло отставание в графике. Они дали высокий процент в неисполнении бюджета и составляют значительную часть. У нас есть несколько проектов, которые пришли на завершение, в том числе и набережная Кривуля», – отметила она.

Так, по информации администрации, из 15 запланированных объектов инженерной подготовки территории НТЦ завершены только пять.

Ситуацию депутатам объяснил директор департамента архитектуры и градостроительства Иван Сорич. По его словам, большинство ранее заключенных контрактов пришлось расторгнуть из-за проблем с подрядчиками, а часть проектной документации потребовала актуализации.

«На сегодняшний день в большинстве случаев мы расторглись с подрядчиками, которые зашли на данные контракты. В большинстве случаев необходимо было переактуализировать проектную документацию. Но сегодня все контракты заключены, и мы идем к окончанию строительства всей инженерной инфраструктуры, которая находится на территории НТЦ», – сообщил Сорич.

Он подчеркнул, что реализация проекта находится на постоянном контроле правительства Югры, губернатора и администрации города.

«На неделе приезжает представитель правительства Югры по поводу реализации не только набережной Кривуля, но и всей инженерной инфраструктуры. Проект находится на контроле у губернатора, у администрации города. В том числе с учетом тех недобросовестных подрядчиков возбуждены уголовные дела. Все объекты находятся в особом контроле», – заявил чиновник.

Напомним, в 2025 году на строительство инженерной инфраструктуры, набережной протоки Кривуля и дорожной сети НТЦ было направлено более 1,2 млрд рублей.

«В 2025 году были продолжены мероприятия по реализации проекта «Научно-технологический центр в г. Сургуте». Средства в размере 1 228 957,6 тыс. рублей были направлены на строительство объектов инженерной инфраструктуры, устройство набережной протоки Кривуля, завершение строительство объекта «Магистральная дорога на участках: ул. 16 «ЮР» от ул. 3 «ЮР» до примыкания к ул. Никольская; ул. 3 «ЮР» от ул. 16 «ЮР» до 18 «ЮР»; ул. 18 «ЮР» от 3 «ЮР» до примыкания к ул. Энгельса в г. Сургуте». В связи с окончанием реконструкции введен в эксплуатацию объект «Очистные сооружения канализационных сточных вод (КОС) г. Сургут производительностью 150 000 мЗ/сутки. Строительство нового блока УФО сточных вод с внутриплощадочными инженерными сетями», − говорится в проекте решения.

Одним из последних решений стало заключение нового контракта на строительство сетей водоотведения стоимостью 549 млн рублей. Работы выполнит компания «ЮВиС». Это уже третья попытка построить данный объект: ранее контракты были расторгнуты с компаниями «Механизатор» и «Олекс Групп».

Власти округа требуют завершить инженерную подготовку территории НТЦ до конца 2026 года. В противном случае под угрозой может оказаться реализация проекта межвузовского кампуса, для которого уже привлечено федеральное финансирование. Сейчас стоимость подготовки площадки НТЦ приблизилась к восьми миллиардам рублей.