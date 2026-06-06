Суд в Сургутском районе назначил 15 лет колонии жителю Пермского края за перевозку наркотиков

Сургутский районный суд назначил 15 лет лишения свободы жителю Пермского края, который перевозил наркотики и сильнодействующие вещества для дальнейшего распространения в Югре. Приговор вынесен на основании вердикта присяжных заседателей.

58-летнего мужчину признали виновным в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере, а также в незаконном приобретении, хранении и перевозке в целях сбыта сильнодействующих веществ группой лиц в крупном размере.

В суде установили, что в июле 2023 года мужчина получил от неустановленного соучастника синтетическое наркотическое средство массой более 900 граммов и капсулы с сильнодействующим веществом массой более 130 граммов. Все это он перевозил в автомобиле для последующего распространения жителям округа.

Его деятельность пресекли сотрудники полиции. Запрещенные вещества изъяли из оборота.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил мужчине наказание в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, автомобиль Ford Mondeo и мобильный телефон, которые использовались при совершении преступлений, конфискованы и обращены в доход государства.