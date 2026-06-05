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​Эксперты дают оптимистичный прогноз экономике

Эксперты на ПМЭФ: финансовая система России чувствует себя устойчиво

​Эксперты дают оптимистичный прогноз экономике
photo.roscongress.ru

Жесткая денежно-кредитная политика ЦБ дает ощутимые плоды, а финансовая система чувствует себя устойчиво, несмотря на более чем 30 тысяч санкций и вынужденные оборонные расходы. Такой позитивный взгляд на динамику инфляции представил на ПМЭФ — 2026 глава ВТБ Андрей Костин.

«Инфляция у нас резко идет вниз. Если она будет дальше идти так вниз, то мы скоро получим и лучшую ставку, и оживление экономики, больше кредитов безусловно, мы на это надеемся», – подчеркнул Костин.

Он отметил, что замедление глобального роста и экономики Китая создает фон неопределенности для российского экспорта, однако текущая ситуация «совсем неплохая». Работающий в банковской сфере с 1990-х годов, топ-менеджер заметил, что сегодняшние вызовы не идут ни в какое сравнение с потрясениями прошлых десятилетий, и призвал россиян доверять стабильной банковской системе.


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Сегодня в 16:44, просмотров: 54, комментариев: 0
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