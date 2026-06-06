Минфин России заморозит порог выручки для уплаты НДС минимум на три года

Действующий порог годового дохода в 20 млн рублей для перехода на уплату НДС заморозят минимум на три года. Об этом сообщает «Ведомости» со ссылкой на министра финансов Антона Силуанова.

«Президент сказал, что на подольше. Я думаю, что минимум на три года», – сказал Антон Силуанов.

Министр также отметил, что малый бизнес благодаря этому получит около 50 млрд рублей в год. Речь идет о сумме, которую предприниматели сохранят из-за отказа от планируемого снижения порога с 20 до 10 млн рублей за два года.

5 июня президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ предложил отложить снижение планки выручки для перехода предпринимателей на упрощенной системе налогообложения на уплату НДС. Он выступил за сохранение порога на уровне 20 млн рублей.

Ранее с такой просьбой выступали деловые объединения. Глава РСПП Александр Шохин в интервью «Ведомостям» 14 мая заявил, что порог нужно сохранить. «Зафиксироваться на 20 млн руб. и использовать цифровой инструментарий ФНС лучше, чем снижать порог дальше», – считает Александр Шохин. По мнению Александра Шохина, при таком подходе добросовестный бизнес, который не попадет в зону ужесточения, сможет выжить и развиваться.