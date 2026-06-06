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Кардиохирурги Югры провели операцию на сердце размером с грецкий орех

Врачи Сургутского кардиоцентра спасли новорожденную с тяжелым пороком сердца

Кардиохирурги Югры провели операцию на сердце размером с грецкий орех
Фото Magnific

Врачи Окружного кардиоцентра спасли новорожденную девочку с тяжелым врожденным пороком сердца — тетрадой Фалло. О диагнозе Марии из Ханты-Мансийска специалисты узнали еще во время беременности ее мамы и заранее спланировали лечение.

Сразу после рождения девочку госпитализировали в Центр детского сердца ОКД. На первом этапе врачи провели паллиативную операцию: через маленький прокол в бедренной вене расширили суженный клапан. Это было необходимо, чтобы ребенок окреп перед следующим вмешательством.

Через три месяца Марии выполнили радикальную коррекцию порока на открытом сердце. Кардиохирурги закрыли межжелудочковый дефект, расширили легочную артерию и устранили утолщение стенки правого желудочка.

Операция прошла успешно. Вскоре девочка вернулась домой к семье.

В дальнейшем Марии потребуется амбулаторное наблюдение, но главную борьбу за жизнь на первом этапе она уже выиграла вместе с врачами.


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06 июня в 09:36, просмотров: 692, комментариев: 0
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