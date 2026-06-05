Власти Сургута напомнили о запрете купания в городских водоемах

В Сургуте действует запрет на купание в городских водоемах. Он установлен из-за несоответствия водных объектов санитарно-эпидемиологическим требованиям, сообщили в управлении по делам ГО и ЧС администрации города.

За купание в запрещенных местах предусмотрены предупреждение или штраф до 2 тысяч рублей. За несоблюдение мер по обеспечению безопасности детей на водных объектах штраф может составить до 3 тысяч рублей.

При этом в Сургуте обустроены три места массового отдыха у воды. Это береговая зона реки Саймы в парке «За Саймой», береговая зона реки Черной на улице Аэрофлотской и центр отдыха «Эдем» на водоеме между улицей Мелик-Карамова и Югорским трактом.

В управлении напоминают: если вы стали очевидцем несчастного случая, нужно сообщить об этом в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 112.