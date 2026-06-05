Российский малый бизнес наращивает торговлю с Китаем

Предприниматели за первый квартал этого года на 57% увеличили портфель контрактов с Китаем, в сравнении с аналогичным периодом 2025. На 36% выросло число платежей в КНР. Такую статистику по малому и среднему бизнесу на ПМЭФ-2026 сообщила старший вице-президент ВТБ Юлия Копытова.

Оказалось, что среди предпринимателей обеих стран высоким спросом пользуется база поставщиков КНР, которая уже насчитывает более 2,5 тыс. профилей компаний.

Топ-менеджер банка подчеркнула, что российские предприниматели сегодня имеет поддержку на каждом этапе внешнеторговой сделки: от поиска и проверки контрагента, сквозного валютного контроля, учитывающего правовые нормы обеих стран, до защиты от валютного риска. А обслуживание ведется на русском, английском и китайском языках, избегая барьеров в коммуникации.